Megszólalt az Audi a győri gyár bezárásának hírére: ez a hivatalos válasz a sokkoló német szivárogtatásra – "Szerkesztőségi spekuláció"
A semmiből jelent meg Magyarország és a magyar gazdaság számára sokkoló hír a német üzleti sajtóban. A patinás manager magazin a győri Audi-gyár jövőjéről publikált drámai információkat, amire viszont most az Audi Hungaria Zrt. reagált a Világgazdaságnak és így már más a megvilágítása az ügynek.
Az történt, hogy szerdán a manager magazin hosszú és részletes cikket közölt az Audi anyavállalatáról, a Volkswagenről, és hogy a konszern előtt milyen út áll.
Ebben egyebek mellett azt a helyzetet járták körbe – amiről lapunk is számos alkalommal írt –, hogy példátlan átalakításra készül a Volkswagen-csoport, amelynek részeként akár 50 ezer munkahely is megszűnhet világszerte.
De nem csak erről van szó, hiszen Oliver Blume vezérigazgató azt sem zárta ki, hogy hosszabb távon a konszern több gyárát is bezárhatják. A világ egyik legnagyobb autógyártójának vezetése attól tart, hogy a kínai riválisok egyre erősebb európai terjeszkedése tartósan csökkentheti a Volkswagen értékesítését.
Míg jelenleg évente mintegy 9 millió autót gyárt a csoport, belső számítások szerint ez a következő évtizedben akár 7-8 millióra is visszaeshet.
Ez jelentősen csökkentené a szükséges gyártókapacitást.
A költségcsökkentési program részeként a Volkswagen működési nyereségét a jelenlegi 2,8 százalékról 8-10 százalékra emelné, ennek érdekében jelentősen visszafogná beruházásait és egyszerűsítené modellkínálatát is.
A terv azonban komoly ellenállásba ütközött. A felügyelőbizottság július 9-i ülésén a dolgozói képviselők és Alsó-Szászország tartomány küldöttei leszavazták Blume javaslatát, így a vállalat vezetése és az üzemi tanács között történelmi konfliktus bontakozott ki.
A manger magazin cikkében helyet kapott egy direkt a magyar helyzettel foglalkozó rész is. Ebben pedig az volt olvasható, hogy a Volkswagennek még a mostaninál is kevesebb gyárra lenne szüksége és a leépítések már nem korlátozódnának csak Németországra.
A konszernen belüli információk szerint az igazgatóság tervei alapján 2035 körül leállíthatják a termelést
- a magyarországi Győrben található Audi-gyárban
- és a csehországi Kwasiny-ban lévő Škoda-üzemben is.
Talán nem kell különösebben alátámasztani, hogy ez is óriási csapást jelentene, hiszen egyedül Győrben – az ottani motorgyártással együtt – mintegy 12 ezer ember dolgozik. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a német lap szerint a kelet-európai gyárak bezárása inkább csak alternatívaként merül fel arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát sikerülne megfelelően javítani.
Vagyis amennyiben javul a német üzemek versenyképessége, csak akkor kezdhetik leállítani a külföldi gyárakat. A semmiből érkezett, fenyegető hírek miatt a Világgazdaság írásban kért reakciót a győri Audi-gyártól, ami csütörtökön meg is érkezett.
Győri Audi-gyár: megszólaltak a bezárás hírére, ez a hivatalos válasz a sokkoló német szivárogtatásra
A válasz rövid, de egyértelmű, Lőre Péter jegyzi, aki az Audi Hungaria Zrt-nél a vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok területének vezetője.
Vállalatunk szerkesztőségi spekulációkat nem kommentál, így a manager magazin a győri Audi Hungaria Zrt-vel kapcsolatos spekulációját sem
– fogalmazott. Mindez tehát bár sem nem cáfolja, sem nem erősíti meg a német médiában megjelenteket, de azok komolyanvehetőségét egyértelműen megkérdőjelezi. Ez pedig nagy jelentőséggel bír a magyar gazdaság szempontjából.
Az 1993-as alapítása óta ugyanis az Audi Hungaria Magyarország egyik legnagyobb exportőrévé és egyik legnagyobb árbevételű vállalatává fejlődött. Egyúttal az egyik legnagyobb befektető Magyarországon és – a 2025. december 31-i adatok szerint – a 100 százalékos tulajdonú leányvállalatával, az Audi Hungaria Ahead Kft-vel együtt összesen 11 430 főt foglalkoztat, amivel a térség legnagyobb munkáltatója, egyben Magyarország egyik legnagyobb árbevételű vállalata.
De nem csak itthon óriási a súlya, hiszen a győri Audi a több évtizedes motor- és járműgyártói tapasztalatának köszönhetően mára a Volkswagen-konszern egyik zászlóshajója, központi motorszállítója.
- Évente közel 1,6 millió erőforrás, köztük elektromos motorok is készülnek a vállalatnál.
- Győrben gyártják az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, amelyek PHEV elektromos hajtáslánccal is készülnek.
- Az Audi Hungaria számos alumínium karosszériaelemet szállít különböző Volkswagen konszernmárkák számára,
- valamint egyre jelentősebb fejlesztési tevékenységet – járműhajtás- és járműfejlesztés – folytat.
- Ráadásul a vállalat széleskörű szolgálatásokat nyújt a teljes Volkswagen számára, első sorban a műszaki fejlesztés, pénzügy, IT és a beszerzés területén.
Tény ugyanakkor, hogy a jelenleginél volt már jobb passzban is. Lapunk is írt arról, hogy a Volkswagen-csoport előtt álló kihívások, a vállalat globális átalakítási hulláma az Audi Hungariát is elérte.
Egyes sajtóinformációk szerint az anyavállalat költségcsökkentési tervei érinthetik a győrigyárat is – magyarul kirúghatnak munkásokat –, de Gerd Walker, az Audi AG gyártásért és logisztikáért felelős igazgatósági tagja és az Audi Hungaria felügyelőbizottságának elnöke, valamint Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kicsit árnyalta a képet.
Erről részletesen ebben a cikkben írtunk.
Megszólalt a győri Audi az elbocsátásokról: keményebb fizikai munka és maximális lojalitás – ezekkel a munkavállalókkal számol az autógyár
A cégvezetés maximális rugalmasságot és lojalitást vár el a dolgozóktól a munkahelyük megőrzéséért cserébe. Ez a gyakorlatban komoly és megterhelő váltást jelenthet, hiszen olyan munkatársaknak kell akár nagyobb fizikai igénybevétellel járó járműgyári pozíciókba átülniük, akik 20–25 éve ugyanazt a gyártási munkát végzik. Az Audi vezetői szerint a dolgozók és a szakszervezet mindezek mellett felismerte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a meglévő állások megőrzése és a gyár stabilitása sokkal fontosabbá vált, mint a bérharc.