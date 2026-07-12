Összeütközött három személygépkocsi az M7-es autópályán, a Letenye felé haladó oldalon, Martonvásár térségében, a 30-as kilométerszelvénynél, közölte a Katasztrófavédelem.

M7-es autópálya: baleset a vasárnap délutáni csúcsban, három autó ütközött össze, már most brutális a dugó

Az autókban összesen tizenhárman utaztak. Az érdi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadály van. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Az Utinform ugyan 30-as km-nél a korlátozás már megszűnt, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel, és még így is meghaladja a 5 km-t.

A dugó miatt a 7-es főúton is beállt a forgalom, Martonvásártól egészen Tárnokig mutatja vörösen az Utinform a forgalom alakulását.