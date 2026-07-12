A nemzetközi nagybank már látja a fordulatot a magyar gazdaságban: az ING Bank szerint ideje optimistának lenni Magyarországgal kapcsolatban

A közép-európai régió gazdasági kilátásai érezhetően javultak, Magyarországon a növekedés pozitív meglepetést okozhat, miközben az infláció mérséklődik, a cseh és a lengyel jegybank pedig új kihívásokkal szembesülhet – idézi az ING bank friss előrejelzését a Portfolio.

Láthatók a magyar gazdaság kilábalásának a jelei az ING Bank előrejelzése szerint/Fotó: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl)

Több nehéz, stagnáló GDP-vel, magas inflációval és magas kamatszintekkel jellemzett év után úgy tűnik, hogy Magyarország végre kilábal a recesszióból – olvasható az ING Bank friss elemzésében. Az áprilisi és májusi konjunktúraadatok alapján a második negyedévbena a vártnál jobban nőhet a GDP, így az idei, 1,5 százalékos növekedési előrejelzést övező kockázatok is inkább felfelé mutatnak. A Hormuzi-szoros blokádja okozta energiaársokk ellenére a magyar infláció ellenállónak bizonyult, és mérséklődött. Így az idei átlagos inflációs előrejelzést 2,1 százalékra csökkentették, az év végére pedig 3 százalék körüli drágulás valószínűsíthető.

Kulcsfontontosságú a hazai árfolyamstabilitás

A várakozások szerint a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentési ciklus során a jelenlegi 6 százalékról 5 százalékra mérsékli majd az alapkamatot. Az alacsonyabb kamatok és hozamok mellett a forint piacára aligha áramlik majd jelentős tőke, így az árfolyam stabilitása kulcsfontosságú marad ahhoz, hogy az inflációt 3 százalék közelében lehessen tartani. Ez a szempont előreláthatólag 2027 végéig gátat szab a további monetáris enyhítésnek, de utána fokozatos lazítás indulhat, amelynek vége 2028 végére 4 százalékos kamatszint lehet.

Az alacsonyabb infláció,

a költségvetési konszolidáció

és az euróbevezetés irányába tett lépések

a kötvényhozamokat is lejjebb szoríthatják,

ami mérsékli az államadósság finanszírozásának terheit.

Csehországban a fókusz az élelmiszerárakon

Csehországban az infláció júniusban a vártnál alacsonyabb volt, így idén az átlagos áremelkedés a jegybanki célszint alatt maradhat. Ám a tavaszi rendkívüli aszály miatt jövőre drágulhatnak az élelmiszerek. A mezőgazdasági termelői árak 2027 közepén akár 8 százalék közelében is tetőzhetnek, a fogyasztói árindexet pedig átlagosan 2,5 százalékra emelhetik.