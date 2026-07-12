Tojásbotrány az Egyesült Államokban: milliárdokat kerestek egyes cégek a madárinfluenzán, miközben elszálltak az árak

Miközben az amerikai fogyasztók rekordmagas tojásárakkal szembesültek, az ország legnagyobb tojástermelőjének tulajdonos családja 320 millió dollárért értékesítette ellenőrző részesedésének egy részét. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a vállalat és versenytársai éveken át mesterségesen hajthatták fel az árakat.

Az egekbe szökő tojásárak nemcsak a vásárlóknak okoztak fejfájást, hanem óriási profitot is termeltek az iparág vezető szereplőinek / Fotó: Shutterstock

Komoly botrány bontakozik ki az Egyesült Államok tojásiparában. Az ország legnagyobb tojástermelő vállalatának, a Cal-Maine Foodsnak az alapító Adams családja mintegy 320 millió dollárért adott el részvényeket 2025 áprilisában, nem sokkal azután, hogy a cég árfolyama történelmi csúcs közelébe emelkedett.

Minderre akkor került sor, amikor az amerikai igazságügyi minisztérium már vizsgálta, hogy a vállalat versenytársaival együtt manipulálhatta-e a tojásárakat.

A részvényeladás különösen jó időzítésnek bizonyult. A Cal-Maine árfolyama 2022 közepe és 2025 márciusa között nagyjából megduplázódott, 45 dollárról közel 95 dollárra emelkedett. Ugyanebben az időszakban az "A" kategóriás nagy tojások nagykereskedelmi ára négyszeresére ugrott: egy tucat tojás ára 2025 februárjában meghaladta a 8,5 dollárt, mielőtt májusra visszaesett körülbelül 2,2 dollárra.

Az amerikai hatóságok szerint a madárinfluenza valóban jelentős kínálati sokkot okozott, mivel több tízmillió baromfit kellett leölni a járvány miatt. A kereslet és a szűkös kínálat azonban önmagában nem magyarázza a példátlan drágulást.

Nyomozás indult a tojásóriás ellen

A tavaly benyújtott kereset szerint a Cal-Maine, valamint a Versova és a Hickman's Egg Ranch vezetői összehangolt lépésekkel próbálták befolyásolni az Urner Barry nevű árbenchmarkot, amely alapján az Egyesült Államokban évente több milliárd tojás árát határozzák meg a kiskereskedelemben és a vendéglátásban.

Az ügyészség szerint a cégek egymással egyeztetve magas árú vételi ajánlatokat tettek, illetve olyan tranzakciókat hajtottak végre, amelyek mesterségesen erős kereslet látszatát keltették. A Financial Times által látott kereset egy 2024. decemberi SMS-t is idéz, amelyben egy korábbi Cal-Maine-vezető állítólag azt írta egy versenytárs vezérigazgatójának: „Engedjük elszabadulni.”

Kitört a tojásbotrány a Sparban: évek óta átveri a vásárlókat a német beszállító, kiakadtak az osztrák gazdák – kiderült, került-e belőle Magyarországra Komoly botrány tört ki Ausztriában a német tojások miatt, miután kiderült, hogy egy beszállító szabadtartást idéző csomagolásban árulta a zárttartásból származó termékeit. Az ügy a Spar üzleteiben forgalmazott tojások kapcsán robbant ki, az osztrák gazdák és fogyasztóvédők szerint ugyanis a vásárlók könnyen félreérthették, mit vesznek valójában.

A Cal-Maine határozottan visszautasítja a vádakat. A vállalat szerint minden tevékenysége jogszerű volt, és a tojásárak emelkedését elsősorban

a madárinfluenza;

a Covid-járvány utóhatásai;

az infláció;

az időjárási tényezők;

valamint a piaci kereslet-kínálat alakulása okozta.

A társaság pénzügyi eredményei ugyanakkor jól mutatják, milyen jövedelmező időszak volt ez.

A 2025-ös üzleti évben az árbevétel 2,3 milliárd dollárról 4,3 milliárd dollárra nőtt, a nettó nyereség pedig közel megháromszorozódott: 277,9 millió dollárról 1,2 milliárd dollárra emelkedett. A vállalat 330 millió dollár osztalékot is kifizetett részvényeseinek.