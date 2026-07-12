Már 400 millió dollárnál a Megszállottság: történelmi rekordokat döntött a fillérekből készült horror – a YouTube-on fedezte fel a rendezőt Hollywood

A mindössze 750 ezer dollárból készült Megszállottság olyan bevételt ért el, amelyről a legtöbb hollywoodi szuperprodukció csak álmodhat. A horrorfilm átlépte a 400 millió dolláros világpiaci bevételt, ezzel minden idők egyik legjövedelmezőbb mozijává vált, és több pénzügyi rekordot is megdöntött.

A film ráadásul nyolc héttel a premierje után is kiemelkedő érdeklődés mellett fut / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Curry Barker rendezésében készült alkotás újabb mérföldkőhöz érkezett: a világ mozijaiban már több mint 403 millió dollár bevételt termelt. Ebből 245 millió dollár az észak-amerikai piacról, további 157 millió dollár pedig a nemzetközi forgalmazásból származik. A film ráadásul nyolc héttel a premierje után is kiemelkedő érdeklődés mellett fut: a július 4-i hosszú hétvégén az Egyesült Államokban még mindig több mint ötmillió dolláros bevételt ért el.

Minden idők egyik legjobb befektetése lett

A Megszállottság igazi szenzációját nem pusztán a bevétel nagysága, hanem annak aránya jelenti. A hozzávetőleg 750 ezer dolláros gyártási költség több mint ötszázszorosan térült meg, ami a modern filmipar egyik legkiemelkedőbb megtérülésének számít.

A produkció ezzel minden idők legnagyobb bevételt termelő, egymillió dollárnál kisebb költségvetésből készült mozifilmje lett, inflációval nem korrigált adatok alapján.

A legnagyobb hollywoodi produkciókat is maga mögé utasította

A horrorfilm már a hetedik legnagyobb bevételt elérő alkotás 2026-ban, miközben olyan, sokszor százmillió dolláros költségvetésből készült filmeket előzött meg, mint

az Agyugrász,

A Mandalóri és Grogu,

a Sikoly 7,

valamint Steven Spielberg új sci-fije, A lelepezés napja.

Emellett a Megszállottság azoknak a ritka, eredeti történeten alapuló filmeknek a sorába lépett, amelyek Észak-Amerikában is átlépték a 200 millió dolláros bevételi határt. Ez különösen figyelemre méltó egy olyan időszakban, amikor a mozik kínálatát elsősorban folytatások, képregényfilmek és ismert franchise-ok uralják.

Ez már Hollywood: átadták a magyar filmipar új stúdióját – alig akad párja a világon Magyarországról már nem túlzás azt állítani, hogy európai szinten filmgyártó nagyhatalom. Most egy olyan, a legkorszerűbb virtuális technológiával felszerelt stúdió készült el Fóton, melyet először A Mandalóriban használtak a filmtörténet során. Az itt forgott, Oscar-díjas Szegény párákhoz még külföldről kellett behozni a technikát. Ezentúl erre nincsen szükség, ráadásul már a héten egy szupersztár főszereplésével készülő nagy nemzetközi produkció avatja fel a stúdiót.

A közönséget és a kritikusokat is meggyőzte

A kasszasikerhez a kedvező kritikák is hozzájárultak. A Megszállottság A– osztályzatot kapott a CinemaScore közönségfelmérésén, míg a Rotten Tomatoes oldalán 94 százalékos értékeléssel szerepel.