Egyre inkább szertefoszlik a remény, hogy a Közel-Keleten a közeljövőben béke lehet: vasárnap hajnalban ismét lezárta Irán a világ olaj- és LNG-kereskedelmében meghatározó szerepet játszó Hormuzi-szorost. Ha a befektetők a hírre idegesen reagálnak, akkor a hétfő reggeli kereskedés során könnyen átlépheti a 80 dollár a Brent olaj ára. Mindez egyet jelentene azzal, hogy a korábbi védett üzemanyagárak fölé drágulhat a benzin és a gázolaj ára.

Ezért volt kapitális hiba idő előtt kivezetni a védett üzemnanyagárakat Magyarországon: a Hormuzi-szoros lezárása után megint elszállhat a benzin és gázolaj ára Fotó: Vémi Zoltán

Ezért volt kapitális hiba idő előtt kivezetni a védett üzemanyagárakat Magyarországon: a Hormuzi-szoros lezárása után megint elszállhat a benzin és gázolaj ára

A perzsa állam arra reagált ismételen a kritikus fontosságú kereskedemi útvonal lezárásval, hogy miután az Amerikai Egyesült Államok iráni célpontokat támodott az elmúlt órákban.

A mostani ütésváltásra azok után került sor, hogy hét elején a perzsa állam három kereskedelmi tartályhajót támadott meg a Hormuzi-szorosban.

Ezt követően Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet. A helyzet eszkalációjára utal az is, hogy olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Irán merényletet tervezhet az amerikai elnök ellen. Trump szerint Iránnak már meg sem éri megpróbálnia egy ilyen akciót, mert annak pusztító következményei lennének. „1000 rakéta van feltűzve és feltöltve, és az Iráni Iszlám Köztársaságra irányul, és további ezrek várhatóak azonnal, amennyiben az iráni kormány beváltja a világ számos szegletében hangoztatott fenyegetését” – mondta az elnök. Amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy az izraeli jelzés célja Donald Trump döntéseinek befolyásolása volt az Irán elleni katonai fellépés további szigorításával kapcsolatban.

Elszállhat az olaj ára megint

A Hormuzi-szoros ismételt lezára várhatóan újabb nyomást helyez az olajpiacra. Február 28-án kitört iráni háború hatására, amelyben a perzsa állam majd négy hónapra lezárta a világ olaj- és LNG kereskedelmének ötödét biztosító hajóútvonalat, rég látott bizonytalanságot idézett elő az energiapiacokon. Március elejétől több mint másfél hónapig volt 100 dollár fölött a Brent olaj ára, miközben a holland tőzsdén a gázárak is jelentősen emelkedtek. A kaotikus enegiapiaci helyzet már a 70-es évek olajválságát idézte, újabb inflációs nyomás alá helyezve a fejlett gazdaságokat. Bár a közel-keleti békefolyamatok hatására az olajárak korrigáltak és visszatértek 80 dollár alatti szintre, az elmúlt napok fejleményei ismét félelmet keltenek a befektetőkben.

A globális olajpiac legkésőbb 2027 első negyedévére meghaladhatja a jelenlegi 80-100 dolláros sávot, ha a közel-keleti konfliktus folytatódik

– mondta pénteken még Claudio Descalzi, az olasz állami tulajdonban lévő Eni csoport (ENI.MI) vezérigazgatója a Reuters szerint. A készletek felszabadítása eddig nagyrészt ebben a tartományban tartotta a nyersolajárakat-