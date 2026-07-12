Az orosz gázellátás megtartása a legtöbb válságforgatókönyvben szinte semmilyen mérhető hatással nincs a költségekre Ezért sem gazdasági, sem technikai ok nincs arra, hogy az orosz gáz kivezetését elhalasszuk – ezt állapították meg a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutatói egy tanulmányban.

Újabb gázfüggéshez vezet, ha túl sok amerikai KNG-t vásárol Európa/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Meghökkentő eredményre jutottak magyar kutatók: szerintük sem gazdasági, sem technikai ok nincs arra, hogy az orosz gáz kivezetését elhalasszuk

Az európai piacok LNG- kitettséget a kutatók gázpiaci modellezésen (EGMM) alapuló forgatókönyv-elemzéssel vizsgálták. A legfontosabb elemzett forgatókönyvek a következők:

a Hormuzi-szoros lezárása,

az amerikai LNG-ellátás megszakadása (1 és 3 hónapra),

valamint e két esemény együttes bekövetkezése.

Megvizsgálták, hogy az uniós REPowerEU ütemterv végrehajtása vagy elhalasztása hogyan hatna ezekre a forgatókönyvekre, és azt is, hogy a hatások hogyan enyhíthetők a kereslet csökkentésével.

A modellezési eredmények alapján a közel-keleti válság miatt bekövetkezett 20 százalékos globális LNG-kínálatcsökkenés 48 százalékos gázszámla emelkedést eredményezett Európában, holott a katari LNG részesedése az unió ellátási szerkezetében csak 10 százalék. Az EU-n belüli áremelkedés egyenletesen oszlik meg a tagállamok között, mivel a belső csőhálózat kapacitása elegendő ahhoz, hogy kiszolgálja a változó irányú gázszállítási igényeket. Jelentős csővezeték-szűkületeket nem azonosított a REKK.

Áramlott a profit az USA-ba

A válság fő haszonélvezője az amerikai LNG, mivel a szerződéses struktúra miatt (spot és DES szállítmányok állnak rendelkezésre, és átirányíthatók Európába) a piacon ez az elérhető, legrugalmasabb forrás, és az EU az hiányzó mennyiségeket amerikai LNG-vel pótolja. Az amerikai LNG két fő versenytársa, az orosz csővezetéken szállított gáz és a katari LNG a jelenlegi modellezett körülmények között nem állt rendelkezésre.

Az orosz gáz fokozatos kivonásával az amerikai LNG jelentős részesedést szerzett az EU-27 gázellátási szerkezetében, ezért a REKK megvizsgálta, hogyan hatna az amerikai LNG-ellátás csökkenése az uniós gázárakra. Megállapította, hogy egy egyhónapos kiesés átvészelhető az európai tárolókkal, és a megvásárolt amerikai mennyiségek csupán az év során időben eltolódnának, ami 3 százalékos emelkedést jelentene az EU gázszámláján.