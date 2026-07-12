Meghökkentő eredményre jutottak magyar kutatók: szerintük sem gazdasági, sem technikai ok nincs arra, hogy az orosz gáz kivezetését elhalasszuk
Az orosz gázellátás megtartása a legtöbb válságforgatókönyvben szinte semmilyen mérhető hatással nincs a költségekre Ezért sem gazdasági, sem technikai ok nincs arra, hogy az orosz gáz kivezetését elhalasszuk – ezt állapították meg a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) kutatói egy tanulmányban.
Meghökkentő eredményre jutottak magyar kutatók: szerintük sem gazdasági, sem technikai ok nincs arra, hogy az orosz gáz kivezetését elhalasszuk
Az európai piacok LNG- kitettséget a kutatók gázpiaci modellezésen (EGMM) alapuló forgatókönyv-elemzéssel vizsgálták. A legfontosabb elemzett forgatókönyvek a következők:
- a Hormuzi-szoros lezárása,
- az amerikai LNG-ellátás megszakadása (1 és 3 hónapra),
- valamint e két esemény együttes bekövetkezése.
Megvizsgálták, hogy az uniós REPowerEU ütemterv végrehajtása vagy elhalasztása hogyan hatna ezekre a forgatókönyvekre, és azt is, hogy a hatások hogyan enyhíthetők a kereslet csökkentésével.
A modellezési eredmények alapján a közel-keleti válság miatt bekövetkezett 20 százalékos globális LNG-kínálatcsökkenés 48 százalékos gázszámla emelkedést eredményezett Európában, holott a katari LNG részesedése az unió ellátási szerkezetében csak 10 százalék. Az EU-n belüli áremelkedés egyenletesen oszlik meg a tagállamok között, mivel a belső csőhálózat kapacitása elegendő ahhoz, hogy kiszolgálja a változó irányú gázszállítási igényeket. Jelentős csővezeték-szűkületeket nem azonosított a REKK.
Áramlott a profit az USA-ba
A válság fő haszonélvezője az amerikai LNG, mivel a szerződéses struktúra miatt (spot és DES szállítmányok állnak rendelkezésre, és átirányíthatók Európába) a piacon ez az elérhető, legrugalmasabb forrás, és az EU az hiányzó mennyiségeket amerikai LNG-vel pótolja. Az amerikai LNG két fő versenytársa, az orosz csővezetéken szállított gáz és a katari LNG a jelenlegi modellezett körülmények között nem állt rendelkezésre.
Az orosz gáz fokozatos kivonásával az amerikai LNG jelentős részesedést szerzett az EU-27 gázellátási szerkezetében, ezért a REKK megvizsgálta, hogyan hatna az amerikai LNG-ellátás csökkenése az uniós gázárakra. Megállapította, hogy egy egyhónapos kiesés átvészelhető az európai tárolókkal, és a megvásárolt amerikai mennyiségek csupán az év során időben eltolódnának, ami 3 százalékos emelkedést jelentene az EU gázszámláján.
A legrosszabb forgatókönyv árduplázással fenyeget
Már önmagában az amerikai LNG három hónapos kiesése miatt is 50 százalékkal nőne az európai gázszámla. Ha pedig az amerikai LNG-szállítások három hónapra leállnának Európába, és ez egy Hormuzi-szoroshoz hasonló válsággal párosulna, akkor az EU-27 gázszámlája 2026-ban 106 százalékkal, 2028-ban pedig 83 százalékkal emelkedne.
Ebben a legsúlyosabb forgatókönyvben a belső gázpiac különböző árzónákra szakadna szét:
- az Ibériai-félszigeten (Spanyolország és Portugália),
- valamint Közép- és Dél-Európában, különösen a Balkánon a legnagyobb áremelkedéssel kellene számolni.
Ezt az északnyugati piacokkal való korlátozott összeköttetések és a korlátozott tárolókapacitások okoznák.
A kutatók szerint az orosz gáz fokozatos kivezetése nem gyakorol jelentős hatást a modellezési eredményekre.
Szerintük ha az EU elhalasztaná az orosz gáz tilalmáról szóló döntést, és továbbra is vásárolná az orosz csővezetéken keresztül szállított gázt, valamint orosz LNG-t a folyamatban lévő hosszú távú szerződések keretében, a gázszámla a legtöbb forgatókönyvben 1–3 százalékkal csökkenne.
Már kicsi Európában az orosz gáz súlya
Ennek a kis hatásnak az az oka, hogy 2025-re az orosz vezetékes gáz és az orosz LNG részesedése 12 százalékra csökkent, és nem jelentene jelentős alternatívát a hiányzó mennyiségek pótlására. Ezért inkább politikai döntés az EU részéről, hogy az amerikai LNG-ért vagy az orosz importért fizet-e magas árat geopolitikai konfliktusok idején.
Az orosz gáz hiánya ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja az európai gázpiacokat az amerikai 3 hónapos ellátási kimaradásra vonatkozó forgatókönyvekben, a Hormuz-szoros válságával kombinálva.
Az Oroszország által Magyarországgal és Szlovákiával kötött hosszú távú szerződések, valamint a nyugat-európai LNG-terminálokba irányuló LNG-áramlások a gázszámla növekedést 61 százalék-os szintre csökkenthetik, szemben az orosz gáz nélküli forgatókönyvben várható 83 százalék-os emelkedéssel.
Átalakulhatna a kereslet
A magas árak minden bizonnyal keresletoldali reagálást váltanak ki. Ez a modellezés nem vizsgálta, hogy a gázkereslet hogyan csökkenne, de a korábbi válság tapasztalatai alapján az energiahatékonysági intézkedések és a megújuló energiaforrásokra (főként napenergiára) való átállás lehet a leghatékonyabb megoldás.
A REPowerEU-stratégia a kereslet drasztikus csökkenésével számol – ami talán túl ambiciózusnak tűnhet –, de, ha ez megvalósul, a modellezett kínálati sokkok negatív árhatásait messze felülmúlhatják az előnyök. A REKK szerint ez még egy kevésbé ambiciózus cél mellett is lehetséges: ha az EU gázkeresletét az idei, évi 3608 trawattóráról (TWh) 2028-ra évi 2672 TWh-ra csökkentenék, az ellensúlyozná a Hormuzi-szoros lezárása által okozott negatív piaci hatásokat. Ez a két év alatt elérendő, mintegy 25 százalékos keresletcsökkenés nagyjából összevethető azzal a keresletcsökkenéssel, amelyet a korábbi 2022-23-as energiaválság idején piaci alapon sikerült elérni.
A kínálati hiány a megnövekedett hazai gáztermeléssel is csökkenthető. 2024-től 2025-ig az EU gáztermelése évről évre 10 százalékkal nőtt, de ez még mindig csak mintegy 370 TWh.
A tanulmány fő üzenetei a következők:
- Európa elsődleges energiaellátási sebezhetősége eltolódott az orosz vezetékes gázról az amerikai LNG-től való erős függés felé. Ez egyes forgatókönyvek szerint USA piaci részesedése hasonló lehet az orosz gáz 2022-es ukrajnai invázió előtti szintjéhez.
- Az amerikai LNG három hónapos kiesése is 50 százalékkal növelné az európai gázszámlát. Ez a kockázat az amerikai LNG-től való nagyfokú függést mutatja és azt, hogy e függés fegyverként használható. (Ez egyébként nem lehetőség, hanem már tény.)
- A Hormuzi-szoros lezárása 48 százalék-kal növelheti az EU gázszámláját, ha pedig egyúttal három hónapra kiesik az amerikai LNG is, az akár 106 százalékos emelkedést is eredményezhet.
- A súlyos áremelkedések semlegesítésére a leghatékonyabb válasz az, ha a következő két éven belül 25 százalékkal csökken a gázkereslet.