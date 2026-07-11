Történelmet írhat a norvég válogatott a vb-n – Haaland földön járó Thorként rajzolja át sportfogadást is, egyre többen bíznak a norvégokban az angolok helyett
A vállalat értékelése szerint Erling Haaland és a norvég válogatott a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetésévé vált a Tippmix-fogadók szemében. A vb során látványosan nőtt a bizalom a skandinávok iránt: míg a torna előtt kevesen számoltak velük, mostanra egyre többen látják bennük azt a csapatot, amely képes lehet felborítani a papírformát. A norvégok előretörése a fogadói várakozásokban is megmutatkozik, a Szerencsejáték Zrt. ezekről közölt adatokat.
Haaland még nem ért fel a fogadási csúcsra, de folyamatosan halad felfelé
Norvégia a világbajnokság rajtja előtt 35,00-ös oddsal szerepelt a végső győzelemre, jelenleg már 17,00-szeres szorzón fogadható a tornagyőzelmük.
Most a fogadók 3,5 százaléka számít arra, hogy Haalandék végül a világbajnoki trófeát is elhódítják.
Haaland egyéni esélyei szintén erősödtek. A fogadók 4,5 százaléka arra számít, hogy a norvég klasszis zárja a tornát a góllövőlista élén.
Bár ezen a piacon továbbra is
- Lionel Messi számít a legnagyobb favoritnak, és
- Kylian Mbappé is megelőzi a norvég csatárt az esélyességi rangsorban,
azonban Haaland pozíciója folyamatosan erősödik, a kezdeti, akár 17,00-s szorzóról 8,50-re csökkent az odds a norvég menetelésével. Haaland sikerére a vb során többen is fogadtak, egy tippelő kétszer 35 ezer forintos téttel eltalálta, hogy a norvég sztár duplázni fog a brazilok ellen, ezzel pedig 385 ezer forintot nyert.
Haaland és Kane párbaja lehet a ma esti mérkőzés
A mai esti Norvégia–Anglia mérkőzés előtt a fogadók szinte kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy Erling Haaland betalálhat.
A gólszerzői piacon a tippek 64 százaléka a norvég sztár nevére érkezett, ami toronymagasan a legmagasabb arány a mezőnyben.
Az angolok kiemelt játékosa, Harry Kane ehhez képest jócskán lemarad, a csatár góljára mindössze a fogadók 21 százaléka számít. Ami viszont a végeredményt illeti, már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet.
A fogadók 40 százaléka vár angol győzelmet, míg Norvégia is 35 százalékon áll, a tippelők 25 százaléka pedig döntetlenre számít.
Vagyis hiába Anglia a szűk favorit, Haalandék egyáltalán nem számítanak esélytelennek a játékosok szemében.
A norvég csatár körüli bizalmat az oddsok alakulása is jól mutatja: Haaland gólszerzésére korábban még 1,99-es szorzón lehetett fogadni, ez azonban 1,81-re csökkent.
A Szerencsejáték Zrt. értékelése szerint a fogadási piacon az ilyen mértékű oddsesés egyet jelent azzal, hogy egyre többen várják ugyanazt a forgatókönyvet: Haaland újra gólt szerez.
Úgy tűnik tehát, hogy a világbajnokság egyik legnagyobb nyertese egyelőre Erling Haaland a fogadói várakozások szempontjából: a norvég sztár egyre többek szerint képes lehet nemcsak gólokkal, hanem akár történelmi vb-sikerrel is szerepelnie csapatával.