Megjött Trump gyomorba rúgással felérő válasza a merényletre: az amerikai hadsereg megkapta a parancsot – „Készen áll elpusztítani Iránt”

Az amerikai elnök szerint Iránnak már meg sem éri megpróbálnia egy ilyen akciót, mert annak pusztító következményei lennének. „1000 rakéta van feltűzve és feltöltve, és az Iráni Iszlám Köztársaságra irányul, és további ezrek várhatóak azonnal, amennyiben az iráni kormány beváltja a világ számos szegletében hangoztatott fenyegetését” – számol be arról az Origo a Donald Trump közösségi oldalán megjelent bejegyés alapján.

Donald Trump komoly üzenetet fogalmazott meg Iránnak / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Világgazdaság oldalán megírtuk: Trump pénteken azt közölte, vége az amerika-iráni tűzszünetnek, ugyanakkor Teherán kezdeményezésére a tárgyalások folytatódnak. Alighanem ez mozzanatnak is köszönhető, hogy az olajárak nem szabadultak el az iráni konfliktus re-eszkalációjának hírére.

Izraeli hírszerzési információk: Trump elleni merényletre készül Irán

Trump bejegyzésének előzménye, hogy a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozva a napokban arról számolt be, hogy Izrael hírszerzési információkat adott át az Egyesült Államoknak az amerikai elnök elleni feltételezett iráni merénylettervről. A figyelmeztetést a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.

Az értesülések ugyanakkor nem tartalmaznak részleteket a feltételezett merénylet előkészületeiről vagy végrehajtásának módjáról.

Amerikai tisztségviselők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy az izraeli jelzés célja Donald Trump döntéseinek befolyásolása volt az Irán elleni katonai fellépés további szigorításával kapcsolatban.

Az amerikai elnök most azt közölte, hogy már kiadta a szükséges parancsokat a hadseregnek, így akkor is végrehajtanák a válaszcsapást, ha egy ellene elkövetett merénylet sikerrel járna.

Az amerikai hadsereg készen áll, hajlandó és képes egy teljes éves időtartamon keresztül, meghosszabbítási hatáskörrel, teljesen megtizedelni és elpusztítani Irán minden területét

– fogalmazott Trump.

Tovább éleződik az iráni konfliktus

A két ország viszonya az elmúlt időszakban is rendkívül feszült volt. Az ankarai NATO-csúcs éjszakáján Irán és az Egyesült Államok ismét kölcsönösen csapást mért egymásra. Donald Trump ezt követően nyilatkozta azt a sajtónak, hogy részéről ezzel véget ért a tűzszünet, és úgy fogalmazott: az iráni vezetésnek valami „baj van a fejében”.