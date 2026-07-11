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forgalmi

Elszálltak a költségek: ennyit kell fizetni egy jogosítványért

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Egyre nagyobb anyagi terhet jelent a jogosítvány megszerzése. A szakértők szerint a legnagyobb kiadást továbbra sem a vizsgák.
VG
2026.07.11, 11:03
Frissítve: 2026.07.11, 11:31

Egyre nagyobb anyagi terhet jelent a jogosítvány megszerzése Magyarországon. Nemcsak az autó fenntartási költségei emelkedtek az elmúlt években, hanem a vezetői engedély megszerzése is egyre drágább lett. 

KRESZ
Július közepétől emelkedtek a KRESZ- és a forgalmi vizsgák díjai / Fotó: Faludi Imre / MTI

Július közepétől a KRESZ- és a forgalmi vizsgák díja is emelkedett, így egy átlagos B kategóriás jogosítvány teljes költsége már megközelíti a 400 ezer forintot.

A Teolnak nyilatkozó Bús Zsolt szekszárdi gépjárművezető szakoktató szerint a vizsgadíjak emelkedése önmagában nem jelent drasztikus növekedést, ugyanakkor a teljes kép már egészen más. 

  • A KRESZ-vizsga díja 5100 forintra, 
  • a forgalmi vizsgáé 12 200 forintra emelkedett, ami összesen 1700 forintos drágulást jelent a korábbi díjakhoz képest. A

 vizsgadíjak azonban csak kis részét teszik ki a teljes költségnek.

A legnagyobb kiadást továbbra is a gyakorlati oktatás jelenti. 

Egy vezetési óra átlagosan 10–12 ezer forintba kerül, országosan körülbelül 11 ezer forintos óradíjjal lehet számolni. 

Mivel a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez legalább 29 gyakorlati óra kötelező, ez önmagában közel 319 ezer forintos költséget jelent. 

Ehhez jön még az elméleti tanfolyam, amely átlagosan 35 ezer forintba kerül, valamint a két kötelező vizsga díja.

Így ideális esetben – ha a tanuló minden vizsgát elsőre teljesít, és nincs szüksége plusz vezetési órákra – egy B kategóriás jogosítvány megszerzése körülbelül 371 ezer forintba kerül.

Az oktató hangsúlyozta, hogy a vizsgadíjakat nem az autósiskolák emelték, hanem a vizsgaközpont. Ezek országosan egységes, központilag meghatározott díjak, amelyek emelésének hátterében feltehetően az infláció és a működési költségek növekedése állhat.

A végösszeg könnyen átlépheti a 400 ezer forintot, ha valaki megbukik valamelyik vizsgán. Ilyenkor nemcsak az újabb vizsgadíjat kell ismét megfizetni, hanem a legtöbb esetben további vezetési órákra is szükség van, amelyek jelentősen növelik a költségeket. Mivel egyetlen plusz vezetési óra is 10–12 ezer forintba kerülhet, néhány sikertelen vizsga után már több tízezer forintos többletkiadás keletkezhet.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után a jogszabályok szerint kötelező pályaalkalmassági vizsgálaton (PÁV) kell részt venni. Csak ennek sikeres teljesítését követően lehet ismét forgalmi vizsgára jelentkezni.

A cikk megjegyzi, hogy a mostani vizsgadíj-emelés önmagában nem jelent óriási többletterhet, a vezetői engedély megszerzése évről évre egyre nagyobb befektetést igényel.  

Bár korábban még azzal számoltak, hogy az új KRESZ 2026-ban hatályba léphet, a jelenlegi helyzet alapján egyre bizonytalanabbá vált a változtatások végleges menetrendje. 

A szakmai egyeztetések során az is körvonalazódott, hogy az eredeti elképzelésekhez képest változhat a reform iránya. A hangsúly ugyanis már nem egy teljesen új KRESZ megalkotásán van, hanem a meglévő tervezet átdolgozásán és gyakorlati szempontú finomhangolásán. 

Az előkészítő munkát Vitézy Dávid szakmai vezetésével folytatják, aki korábban is jelezte: a cél olyan szabályozás kialakítása, amely a mindennapi közlekedési helyzetekre ad korszerű és egyértelmű válaszokat.

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