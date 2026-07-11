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Magyar Péter

Magyar Péter súlyos üzenetet küldött: már csak napjai lesznek a köztársasági elnöknek, hogy lépjen

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Rendkívüli, kétnapos ülést tart a jövő héten az Országgyűlés. Magyar Péter közölte: a köztársasági elnöknek öt napja lesz aláírni a jogszabályt, ellenkező esetben állítása szerint megindítható ellene a megfosztási eljárás.
VG
2026.07.11, 09:16
Frissítve: 2026.07.11, 09:48

„Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Magyar Péter
Magyar Péter súlyos üzenetet küldött / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A miniszterelnök a posztjában hozzátette, hogy 

ha Sulyok Tamás nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. 

Rendkívüli, kétnapos ülést tart a jövő héten az Országgyűlés, amelynek egyik legfontosabb napirendi pontja az Alaptörvény 17. módosítása lesz.

A parlament hétfőn vitatja meg, majd várhatóan még aznap szavaz is az alkotmánymódosításról. A hétfői és keddi ülésnapon Magyar Péter miniszterelnök is napirend előtti felszólalást tart.

A napirend előtti felszólalásokat interpellációk, azonnali kérdések és kérdések követik. A szavazásokat követően a képviselők megkezdik a Magyar Péter által benyújtott alaptörvény-módosítás általános vitáját. Ha a sürgős eljárásban tárgyalt javaslatot változatlan formában fogadják el, akkor 

  • bevezeti az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 éves, illetve három ciklusos mandátumkorlátját, 
  • megszünteti a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 
  • 70 éves felső korhatárt állapít meg az alkotmánybíróknál, 
  • és lehetővé teszi, hogy a bírák kezdeményezzék a Kúria, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását. 
  • Az előterjesztés emellett létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is.

A hétfői ülésen napirendre kerül az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló javaslat, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítása, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek együttműködéséről szóló megállapodás módosítását kihirdető jegyzőkönyv is. 

Ezekről az előterjesztésekről kedden dönthet az Országgyűlés.

A keddi ülésen emellett általános vita várható több jelentős törvényjavaslatról is. 

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