A Tisza-frakció egyhangú álláspontja szerint Polgár Judit a legalkalmasabb jelölt az államfői posztra. A végleges döntést a következő frakcióülésen hozzák meg – ezt mondta Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője a parlament plenáris ülésén.

Nagy bajban Magyar Péter: a Tisza Párt támogatja Polgár Judit államfői jelölését – Török Gábor szerint elbizonytalanodott a kormányfő Fotó: Havran Zoltán / VIlággazdaság

Nagy bajban Magyar Péter: a Tisza Párt támogatja Polgár Judit államfői jelölését – Török Gábor szerint elbizonytalanodott a kormányfő

A frakcióvezető szerint a Tisza győzelme nem azt jelenti, amit a működő politikai váltógazdaságokban egy győzelem jelenteni szokott, a kormánypárt mögött egy egyértelmű akaratot kifejező mozgalom állt. Az Orbán-kormány 2010-ben történelmi lehetőséget kapott a társadalmi konszenzus létrehozására, de ezzel nem élt, most az ő feladatuk, hogy lebontsák a NER-t.

Polgár Judit személye azok után derült reflektorfényben, hogy a tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap nyílt levelet írt az Országgyűlés elnökének, Forsthoffer Ágnesnek, amiben Polgár Judit sakkozót javasolják köztársasági elnöknek.

Vasárnap este Facebook-oldalán posztolt a magyar miniszterelnök, aki jelezte, ohgy hétfőn egyeztetni kíván a kiszemelt utóddal. Nem csak Magyarországon, hanem világszerte ismert hírességről van szó. "A magyar közélet elismert szereplői által ma köztársasági elnöknek ajánlott Polgár Judit ilyen személy, ezért a holnapi napon találkozom vele, és megkérdezem, hogy az új Alkotmány elfogadásáig kész-e új szerepben szolgálni a hazánkat" – jelentette ki a miniszterelnök.

A kormányfő döntése azonban nagy port kavart a Tisza szavazóinak körében, ezért a pár egyik legnagyobb, több mint 500 ezres közösségi médiás csoportjában rövid időre lekapcsolták a hozzászólásokat.

Polgár Judit jelölésére rögtön reagált a Fidesz. Lényegtelennek nevezte a köztársasági elnök személyét Havasi Bertalan, amíg szerinte Magyarországon „tiszás önkényuralom” működik. Havasi szerint a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik, ezért a köztársasági elnök jelölése csupán „porhintés és színjáték”.

Török Gábor: a választás óta először volt érzékelhető a miniszterelnök és a kormánypárt megtorpanása

„A mai parlamenti napirend előtti vita dinamikája más volt, mint az elmúlt hetekben” – ezt írta Török Gábor politikai elemző a Facebook-oldalán, aki némi megtorpanást is felfedezni vélt az államfőt lecserélő kormányban. Az elemző a parlamenti ülésnapról azt írta, az ugyan Magyar Péter az államfőjelölés kapcsán defenzívába került, ami nyilvánvalóan szerinte túlzás, de az kétségtelen, hogy a választás óta először volt érzékelhető a miniszterelnök és a kormánypárt megtorpanása.

Török szerint nem volt világos a stratégiai irány.

Magyar a felszólalásában egymás tiszteletéről és a nemzeti egységről beszélt, aztán viszontválaszában ismét a tőle megszokott stílusában az ellenzéki képviselőket támadta. A legfontosabb kérdésről, a köztársasági elnök jelöléséről csak annyit mondott, várják a javaslatokat. Eközben viszont a Tisza frakcióvezetője felszólalásának végén megjegyezte, a frakció egyhangúan Polgár Judit mögött áll.