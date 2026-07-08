A MicroStrategy, amely a 90-es évektől kezdve egy stabil, ám mérsékelt növekedésű Business Intelligence (BI) szoftvercégként volt ismert, az elmúlt években gyakorlatilag egy tőkeáttételes bitcoinbefektetési alappá alakult át.

MicroStrategy: mi történik, ha egyszer megfordul a bitcoin? / Fotó: NurPhoto via AFP

A fordulópont 2020-ban következett be, amikor Michael Saylor alapító-vezérigazgató a makrogazdasági környezet - infláció és a dollár leértékelődése - hatására úgy döntött, hogy a cég készpénzállományát bitcoinba forgatja át. Szerinte a bitcoin a „digitális arany”, a tökéletes fedezet a fiat pénzek (olyan hivatalos fizetőeszköz, amely mögött nincs fizikai árualap, például aranyfedezet, mondjuk a forint vagy akár a dollár) elértéktelenedése ellen.

Ez a defenzív stratégia azonban gyorsan egy agresszív felhalmozási stratégiává vált.

A bitcoinstratégia mechanizmusa

A cég hamar túllépett azon, hogy a saját megtermelt profitját fektesse be. Létrehoztak egy pénzügyi gépezetet a folyamatos vásárlások finanszírozására, amely több lépésből áll.

Új részvények kibocsátása: folyamatosan hígítják a részvényesi állományt, a befolyt dollármilliárdokból pedig bitcoint vesznek. Konvertibilis kötvények: alacsony kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása a jövőbeli részvényárfolyam-növekedés ígéretével. Elsőbbségi részvények (például: STRC): egy újabb találmány, amely folyamatos, magas osztalékot ígér a befektetőknek a tőkebevonásért cserébe.

Ennek a stratégiának köszönhetően június végére a MicroStrategy már 847 363 bitcoint birtokolt, amely a világ teljes BTC-kínálatának több mint 4 százaléka, és ezzel ez a cég a világ legnagyobb bitcointulajdonos vállalata.

A stratégia kockázatai

Bár a stratégia nagyon bejött, amikor folyamatosan drágult a bitcoin, azonban a legismertebb kriptodeviza árfolyamának közelmúltbeli jelentős zuhanása rámutatott a kockázatokra is.

1. Tőkeáttételi és adósságcsapda: amikor a MicroStrategy modelljét vizsgáljuk, az adóssághegy mérete és szerkezete a legijesztőbb. A cég gyakorlatilag adósságot bocsát ki, amiből bitcoint vesz, majd a bitcoin - és ezáltal a részvény - árfolyamának emelkedését kihasználva újabb, még nagyobb adósságot von be.

Június végére a vállalat mintegy 6,7 milliárd dollárnyi konvertibilis kötvénnyel és 15,5 milliárd dollárnyi elsőbbségi részvénnyel rendelkezett a mérlegében. Ezeknek a papíroknak a fenntartása (kamatok és osztalékok) éves szinten megközelítőleg 1,76 milliárd dolláros kötelezettséget jelent.

2. Piaci és árfolyamkockázat: a tőkeáttételes modell megsokszorozza a piaci mozgásokat. A cég részvénye már nem szoftveripari mutatók, hanem tisztán a bitcoin árfolyama alapján árazódik, egyfajta tőkeáttételes (leveraged) derivatívaként. Tartósan csökkenő árfolyam mellett tehát a befektetőknek fel kell készülniük, hogy a részvényeik értéke jelentősen csökkenhet.