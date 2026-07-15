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Szijjártó Péter
BYD

Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: lemond a parlamenti mandátumáról, a BYD egyik globális vezetője lesz

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a világ vezető elektromosautó-gyártójánál új feladatot kapott.
VG
2026.07.15., 13:36

„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – írta Szijjártó Péter a Facebookon.

szijjártó péter
Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter / Fotó: Xinhua via AFP

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a posztjában közölte: a BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is.  

A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább

– írta Szijjártó.

Magyarország és a BYD között az elmúlt években szoros együttműködés alakult ki. A vállalat Szegeden építi első európai autógyárát, és ide helyezte az európai központját is. 

A BYD 2023 decemberében jelentette be, hogy Szegeden építi fel első európai személyautó-gyárát. A döntést Szijjártó Péter közölte, és elmondta: a beruházás előkészítését 224 tárgyalási forduló előzte meg.

A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy ez az egyik legfontosabb autóipari beruházás Magyarország történetében.  

A BYD korábbi budapesti rendezvényén Szijjártó Péter már arról beszélt, hogy a kínai vállalat beruházása „garanciát jelent a magyar gazdaság hosszú távú növekedésére”, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország ne kövesse, hanem alakítsa a globális technológiai változásokat. Külön kiemelte a keleti nyitás politikáját, amely szerinte megalapozta a kínai beruházások érkezését.

A volt külgazdasági és külügyminiszter 2024-ben a BYD budapesti beszállítói fórumán is részt vett, ahol hangsúlyozta: Magyarország célja nem csupán a kínai beruházások fogadása, hanem az is, hogy minél több hazai vállalkozás kapcsolódhasson be a BYD európai ellátási láncába. 

A kíni cég magyarországi jelenléte időközben jelentősen kibővült. A vállalat nemcsak a szegedi autógyár építését vitte tovább, hanem Budapesten európai központot is létrehozott, miközben kutatás-fejlesztési és vállalatirányítási feladatokat is Magyarországra telepített. 

Ezeket a beruházásokat a kormány minden alkalommal a keleti nyitás politikájának sikeres példájaként értékelte. Szijjártó Péter pedig rendszeresen hangsúlyozta, hogy Magyarország célja az elektromosautó-ipar egyik európai központjává válni.

Hihetetlen számot mondott a BYD vezetője

A BYD szegedi beruházása jóval nagyobb lehet annál, mint amit eddig ismert a nyilvánosság. 

A kínai autógyártó alelnöke, Stella Li először beszélt arról, hogy hosszabb távon akár húszezer embernek is munkát adhat a magyarországi üzem.

A BYD elképzelései szerint Szegeden nem csupán autó-összeszerelés zajlik majd. A vállalat azt tervezi, hogy fokozatosan alkatrészgyártást és további kapcsolódó iparágakat is a magyarországi telephelyre telepít, ami jelentősen növelheti a foglalkoztatottak számát.

Stella Li megerősítette azt is, hogy 

a gyár teljes felfutását követően évente 300 ezer jármű készülhet Szegeden. 

Ezzel a magyarországi üzem a kontinens egyik legnagyobb elektromosautó-gyárává válhat, és kulcsszerepet kaphat a BYD európai terjeszkedésében.

A kínai vállalat ugyanakkor már a következő lépést is tervezi. A vezető elárulta, hogy a szegedi gyár átadását követően egy újabb európai üzem építését készítik elő.

Stella Li kizárta, hogy a BYD megvásárolná az Európában részben vagy teljesen kihasználatlanul álló autógyárakat. 

Az alelnök az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett védővámokra is kitért. Visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a BYD tisztességtelen előnyt élvezne kínai állami támogatások révén, és jogtalannak nevezte az uniós intézkedéseket.

Hozzátette ugyanakkor, hogy az európai gyárépítések nem a vámok miatt valósulnak meg. A BYD üzleti stratégiájának része, hogy ahol megfelelő méretű piacot lát, ott helyben fektet be és helyben szervezi meg a gyártást. Ez a modell indokolja a szegedi beruházást, valamint a vállalat újabb európai gyárra vonatkozó terveit is. 

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