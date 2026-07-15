Figyelmeztetet az országos tisztifőorvos: veszélyes tévhit terjed a daganatos betegek körében

Az országos tisztifőorvos közleményben figyelmeztette a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy az interneten és a közösségi médiában terjedő, állatgyógyászati féreghajtó készítményekkel kapcsolatos állítások hamis reményt kelthetnek, és súlyosan veszélyeztethetik a betegek egészségét.

Az országos tisztifőorvos fontos üzenetet küldött: veszélyes tévhit terjed a daganatos betegek körében / Fotó: PSG.G2

A közlemény szerint az elmúlt napokban olyan felelőtlen nyilatkozatok jelentek meg, amelyek az ivermectin- vagy fenbendazol-tartalmú, állatgyógyászati felhasználásra szánt készítmények daganatos betegségek kezelésére történő alkalmazását népszerűsítik. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy ezeknek a készítményeknek az emberi alkalmazása nem engedélyezett, daganatellenes hatásukat pedig a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok nem támasztják alá.

A közlemény szerint

jelenleg nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely igazolná az ivermectin vagy a fenbendazol biztonságos és hatékony alkalmazását daganatos betegségek kezelésében.

Emiatt ezek a készítmények sem a hazai, sem a nemzetközi onkológiai szakmai irányelvekben nem szerepelnek ajánlott daganatellenes terápiaként. A tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy az állatgyógyászati készítmények emberi alkalmazása súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Emellett külön veszélyt jelenthet, ha a betegek a tudományosan igazolt daganatellenes kezeléseket késleltetik vagy megszakítják az interneten terjedő, nem bizonyított módszerek miatt, mert ez jelentősen ronthatja a gyógyulás esélyeit.

A közösségi médiában terjedő történetek nem bizonyítékok

A közlemény kiemeli, hogy az interneten megjelenő személyes beszámolók és egyedi gyógyulástörténetek önmagukban nem tekinthetők tudományos bizonyítéknak. Egy gyógyszer vagy kezelési eljárás biztonságosságát és hatásosságát kizárólag megfelelően megtervezett klinikai vizsgálatok igazolhatják.

Az országos tisztifőorvos arra kéri a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, hogy bármilyen új készítmény vagy alternatív kezelési módszer alkalmazása előtt minden esetben konzultáljanak kezelőorvosukkal.

A közlemény szerint a kezelőorvos ismeri a beteg állapotát, az alkalmazott terápiát és az esetleges kockázatokat, ezért csak ő tud személyre szabott, felelős szakmai tanácsot adni.