Hatalmasat ugrott a tőzsdén jegyzett ipari holding rendelésállománya

A Navigator csoport 2026 második negyedéves nyitott rendelésállománya eléri a 2,29 milliárd forintot - közölte a BÉT Xtend platformján jegyzett vállalat szerdán.

Navigator csoport: hatalmasat ugrott a holding rendelésállománya / Fotó: Science Photo Library via AFP

A cégcsoport tagvállalataihoz június 30-ig beérkezett megrendelések értéke 76 százalékos növekedést mutat az előző lezárt negyedévről publikált adathoz képest. Akkor az állomány éppen hogy csak meghaladta az 1,3 milliárd forintot.

A növekedésben oroszlánrésze volt az evopro systems engineering Kft.-nek. A Navigator csoport legújabb, ipari automatizálással és robotikával foglalkozó tagvállalata a negyedév végére közel 1,42 milliárd forintos nyitott rendelésállományt halmozott fel.

A társaság névváltoztatási eljárása egyébként NaviPro Systems Engineering Kft.-re folyamatban van; a cégjegyzékben azonban a június 30-i fordulónapon még evopro systems engineering Kft. néven szerepelt.