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Hatalmasat ugrott a tőzsdén jegyzett ipari holding rendelésállománya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kilőtt a részvényárfolyam. Egy jól sikerült akvizíció áll a Navigator csoport sikere mögött.
VG
2026.07.15, 18:25
Frissítve: 2026.07.15, 18:40

A Navigator csoport 2026 második negyedéves nyitott rendelésállománya eléri a 2,29 milliárd forintot - közölte a BÉT Xtend platformján jegyzett vállalat szerdán. 

Engineering instruments and blueprints Navigator
Navigator csoport: hatalmasat ugrott a holding rendelésállománya / Fotó: Science Photo Library via AFP

A cégcsoport tagvállalataihoz  június 30-ig beérkezett megrendelések értéke 76 százalékos növekedést mutat az előző lezárt negyedévről publikált adathoz képest. Akkor az állomány éppen hogy csak meghaladta az 1,3 milliárd forintot.

A növekedésben oroszlánrésze volt az evopro systems engineering Kft.-nek. A Navigator csoport legújabb, ipari automatizálással és robotikával foglalkozó tagvállalata a negyedév végére közel 1,42 milliárd forintos nyitott rendelésállományt halmozott fel. 

A társaság névváltoztatási eljárása egyébként NaviPro Systems Engineering Kft.-re folyamatban van; a cégjegyzékben azonban a június 30-i fordulónapon még evopro systems engineering Kft. néven szerepelt.  

 NAVIGATOR részvény
NAVIGATOR részvény17:20:00
Árfolyam: 110 HUF 0 / +15,18 %
Forgalom: 925 608 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A cég részvényárfolyama is reagált a bejelentésre. A Navigator kurzusa kis forgalom mellett több mint 15 százalékkal, 110 forintra ugrott.

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