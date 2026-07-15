Nagy küzdelemben verte vissza a támadásokat a forint
Nagy küzdelemben verte vissza szerdán is a devizapiaci gyengülési hullámokat a forint.
Visszapattant a forint árfolyama
Az euró jegyzése például egészen 359,72 forintig szökött fel délután két óra körül, s kísértetiesen hasonlóan ugrott meg akkortájt a dollár kurzusa is. A zöldhasú negyed háromkor 315 forint fölé tört, bár csupán rövid ideig maradt ezen a szinten.
Késő délután azonban ismét a forint nyert teret, az euró kurzusa fél öt előtt néhány perccel 358,76 forintig esett vissza, ami gyakorlatilag megegyezik a keddi záróértékkel. A dollárral szemben pedig még némi erősödésre is futotta, 313,85 forintot kóstált az amerikai pénznem.
Egyelőre megállni látszik a kőolaj árának emelkedése, ami csillapítja a magyar devizára helyezkedő nyomást. Fontos hazai adatközlés nem várható már, így továbbra is a nemzetközi eseményekre figyelünk itthon
- kommentálta a folyamatokat az Erste.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzői ugyanakkor némileg sötétebben látják a helyzetet:
Tegnap napon belül visszakorrigált az árfolyam a 358,50-es szint alá, de ma ismét felette mozog az euró-forint jegyzése. Amennyiben itt stabilizálódik, hamarosan ismét jöhet a 360,57-es ellenállás érintése, az indikátorok továbbra is enyhén felfelé mutatnak
- írják.
Beállni látszik az euró-dollár is
Az euró-dollár fonton is visszaálltak a kedd esti viszonyok, a devizapár néhány - mindkét irányba tett - kilengés után újfent 1,143 körül látszik beállni, legalábbis egy időre.
A nemzetközi devizapiacon gyengült a dollár az euróval szemben
- írja az Erste.
A zöldhasúra elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb amerikai inflációs adatok helyeztek nyomást: a fogyasztói árak júniusban havi alapon 0,4 százalékkal csökkentek, az éves infláció 3,5 százalékra, a maginfláció pedig 2,6 százalékra mérséklődött, ami csökkentette a Fed közeli kamatemelésének valószínűségét.
Eközben az amerikai elnök folytatja a gyorsan változó, ellentmondásos kommunikációt a Hormuzi-szoros helyzetével, jövőjével kapcsolatban.
Reggel 1,145 körül jár az EURUSD jegyzése. Szerdán a tengerentúli fogyasztói árak után a termelői árindexről kaphatunk képet. Emellett a Fed publikálja szokásos Bézs könyvét is. Továbbá folytatódik Kevin Warsh Fed-elnök meghallgatása is az Egyesült Államok szenátusa előtt.