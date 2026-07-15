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Nagy küzdelemben verte vissza a támadásokat a forint

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Akárcsak kedden, szerdán is megroggyant napközben a hazai deviza. Szerdán azonban végig 360 forint alatt maradt az euró jegyzése, ráadásul ismét sikeresen védekezett a magyar fizetőeszköz.
Murányi Ernő
2026.07.15, 17:01
Frissítve: 2026.07.15, 19:08

Nagy küzdelemben verte vissza szerdán is a devizapiaci gyengülési hullámokat a forint.

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Nagy küzdelemben verte vissza a támadásokat a forint / Fotó: Mehaniq

Visszapattant a forint árfolyama

Az euró jegyzése például egészen 359,72 forintig szökött fel délután két óra körül, s kísértetiesen hasonlóan ugrott meg akkortájt a dollár kurzusa is. A zöldhasú negyed háromkor 315 forint fölé tört, bár csupán rövid ideig maradt ezen a szinten.

EUR / HUF árfolyam
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Késő délután azonban ismét a forint nyert teret, az euró kurzusa fél öt előtt néhány perccel 358,76 forintig esett vissza, ami gyakorlatilag megegyezik a keddi záróértékkel. A dollárral szemben pedig még némi erősödésre is futotta, 313,85 forintot kóstált az amerikai pénznem. 

USD / HUF árfolyam
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Egyelőre megállni látszik a kőolaj árának emelkedése, ami csillapítja a magyar devizára helyezkedő nyomást. Fontos hazai adatközlés nem várható már, így továbbra is a nemzetközi eseményekre figyelünk itthon

- kommentálta a folyamatokat az Erste.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzői ugyanakkor némileg sötétebben látják a helyzetet:

Tegnap napon belül visszakorrigált az árfolyam a 358,50-es szint alá, de ma ismét felette mozog az euró-forint jegyzése. Amennyiben itt stabilizálódik, hamarosan ismét jöhet a 360,57-es ellenállás érintése, az indikátorok továbbra is enyhén felfelé mutatnak

- írják. 

Beállni látszik az euró-dollár is

Az euró-dollár fonton is visszaálltak a kedd esti viszonyok, a devizapár néhány - mindkét irányba tett - kilengés után újfent 1,143 körül látszik beállni, legalábbis egy időre.

EUR / USD árfolyam
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A nemzetközi devizapiacon gyengült a dollár az euróval szemben

 - írja az Erste. 

A zöldhasúra elsősorban a vártnál jóval kedvezőbb amerikai inflációs adatok helyeztek nyomást: a fogyasztói árak júniusban havi alapon 0,4 százalékkal csökkentek, az éves infláció 3,5 százalékra, a maginfláció pedig 2,6 százalékra mérséklődött, ami csökkentette a Fed közeli kamatemelésének valószínűségét.

 Eközben az amerikai elnök folytatja a gyorsan változó, ellentmondásos kommunikációt a Hormuzi-szoros helyzetével, jövőjével kapcsolatban.

Reggel 1,145 körül jár az EURUSD jegyzése. Szerdán a tengerentúli fogyasztói árak után a termelői árindexről kaphatunk képet. Emellett a Fed publikálja szokásos Bézs könyvét is. Továbbá folytatódik Kevin Warsh Fed-elnök meghallgatása is az Egyesült Államok szenátusa előtt. 

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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