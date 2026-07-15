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Országgyűlés
frakcióvezető
Bóka János
Orbán Viktor
Fidesz
Gulyás Gergely

Rendkívüli ülést tart a Fidesz: meglepő név került elő Gulyás Gergely utódjaként – már jövő kedden frakcióvezető lehet Bóka Jánosból

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Gyors fordulat jöhet Gulyás Gergely lemondása után. A Fidesz képviselői szerint kedden eldőlhet, ki vezeti tovább a frakciót az Országgyűlésben.
VG
2026.07.15, 16:22
Frissítve: 2026.07.15, 16:56

Rendkívüli frakcióülést tart kedden délután a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja, ahol várhatóan megválasztják Gulyás Gergely utódját. A 24.hu értesülései szerint jelenleg Bóka János számít a legesélyesebb jelöltnek, akit Orbán Viktor és a frakció jelentős része is támogat.

GULYÁS Gergely fidesz
Akár már kedden kiderülhet, hogy ki lesz Gulyás Gergely utódja a Fidesz parlamenti frakciójának az élén / Fotó: Hegedüs Róbert

Új frakcióvezetőt választhat a Fidesz

A képviselők normál esetben a parlamenti hetek hétfőjén tartanak frakcióülést, ezért a mostani plusz tanácskozás arra utal, hogy a vezetőváltás ügyében gyors döntés születhet.

A frakcióvezető személyéről ugyanakkor a hivatalos döntést megelőzően a Fidesz elnökségének is állást kell foglalnia. A lap szerint nem kizárt, hogy a testület már kedden délelőtt napirendre veszi az utódlás kérdését.

Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy a TISZA alkotmánymódosítása nyomán kialakult közjogi összeférhetetlenségi szabályok miatt lemond frakcióvezetői tisztségéről, és a jövőben háttérbe vonul a napi politikai küzdelmektől. 

A döntés váratlanul érte a frakció tagjait és Havasi Bertalan kommunikációs igazgatót is.

Havasi korábban még arról beszélt, hogy az utódlás kérdését csak Orbán Viktor hazatérése után, a július 23-i elnökségi ülésen tárgyalhatják. A miniszterelnök az Egyesült Államokban tekintette meg a labdarúgó-világbajnokság záró mérkőzéseit, azonban a jelek szerint a vezetőváltás nem vár a jövő hétig.

A 24.hu információi szerint jelenleg Bóka János számít a legesélyesebb jelöltnek. A politikus mindössze egy parlamenti ciklussal rendelkezik képviselőként, így nem érinti a Fidesz 12 éves mandátumkorlátozása, emellett miniszterként már jelentős parlamenti tapasztalatot szerzett. A lap úgy tudja, hogy jelölését Orbán Viktor és a frakció meghatározó része is támogatja.

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Napokkal korábban tudta a volt miniszterelnök, hogy mi készül. Gulyás Gergely megcáfolta Magyar Péter vádjait és pontosan levezette, miért mondott le a parlamenti frakció vezetéséről.

 

 

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