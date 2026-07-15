Robert Fico eddig bírta: Szlovákia az uniós szankciók miatt 2027-től átállna az oroszról azeri gázra

Peter Pellegrini szlovák elnök szerdán Azerbajdzsánban tárgyalt országa energiabiztonságáról. Hosszú távú földgázvásárlási megállapodásokat kíván kötni Bakuval, mert 2027 szeptembere után az uniós tagországok nem szerezhetnek be orosz vezetékes gázt.

Szlovák piacra készül az azeri gáz/Fotó: Stuart Conway / BP

Az uniós tilalom azért született, mert Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. A szankció az orosz cseppfolyós földgázra (LNG) már 2027 január 1-jén letbe lép. Ahogy a szlovák képviselők a látogatás során hangsúlyozták, olyan feltételekről kívánnak tárgyalni, amelyek hosszú távon gazdaságilag előnyösek lesznek országuknak. Az azeri Report azt írja, hogy Szlovákia évi 1,2 milliárd köbméter azeri gázt vásárolna. Erről Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter tegnap nyilatkozott, miután az azeri féllel Susában tárgyalt. Mint elmondta, Azerbajdzsán öt- és tízéves szerződéseket kínál számos uniós országnak. (Bakunak hosszú távú szerződésekre van szüksége ahhoz, hogy befektethessen a termelés növelésébe.) Ma a megbeszélések az azeri állami Socar társasággal folytatódtak, a szlovák állami SPP részvételével. Denisa Saková hangsúlyozta, hogy Szlovákia érdeklődik a hosszú távú együttműködés iránt, és kész technológiáit és tapasztalatait felajánlani Azerbajdzsánnak.

A látogatás során az azerbajdzsáni fél bemutatott a szlovák küldöttségnek egy energiafolyosó projektet, amely villamos energiát szállítana

Üzbegisztánból,

Kazahsztánból

és Azerbajdzsánból

Törökországon keresztül Európába. Saková szerint ez jelentős lehetőség az európai piac számára.

Az orosz gáz éri meg leginkább, de fel kell adni

Szlovákia és a Gazprom Export megállapodása 2034-ig érvényes. A gáz a Török Áramlat vezetéken érkezik. Ez az egyetlen, még működő vezeték, amelyen Oroszországból az EU-ba juttatnak gázt. Szlovákia nem ért egyet az orosz gáz importjának teljes tilalmával. Már fellebbezett az Európai Unió Bíróságnál a korlátozások megtámadása érdekében.

Szlovák szakértők szerint az ország ellátható földgázzal orosz import nélkül is, csak a jelenleginél jóval drágábban.