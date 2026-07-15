Elhasalt az OTP, gyengült a többi blue chip is
A pozitív tartományban nyitottak szerdán az amerikai részvényindexek, miközben a befektetők a friss gazdasági adatokat és a geopolitikai fejleményeket mérlegelték.
Az amerikai termelői árak ugyanis 0,3 százalékkal estek júniusban, míg a jelzáloghitel-kérelmek száma 2,7 százalékkal csökkent. A vállalati fronton a Morgan Stanley és a BlackRock is az elemzői becsléseket meghaladó második negyedéves eredményekről számolt be.
Továbbra is kiemelt figyelem övezi ugyanakkor a Közel-Keletet is. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok már a jövő héten megtámadhatja az iráni erőműveket és hidakat, miután kedden életbe lépett a perzsa állam elleni amerikai tengeri blokád.
Európában sokkal gyászosabb volt a helyzet, a francia CAC 40 indexen kívül mínuszban jártak a meghatározó tőzsdemutatók.
A BUX hatalmasat hasalt, főként a zárószakaszban, s végül 1,7 százalékkal, 140 857 pontra esett.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 25,7 milliárd forintot.
A blue chipek közül a befektetők valósággal szétverték az OTP-t, a bankpapír árfolyama 3 százalékkal, 44 340 forintra zuhant.
A másik három blue chip már jóval kisebb eséssel úszta meg a szerdai lefordulást.
A Mol kurzusa például 0,7 százalékkal, 4220 forintra süllyedt, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1 százalékkal 83,85 dollárra csökkent a világpiacon.
A Richter állta a sarat a legjobban, a gyógyszerrészvény csupán 0,2 százalékkal, 12 010 forintra gyengült.
A sztrájkkal fenyegetett Magyar Telekom papírjai 2600 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 1 százalékkal csökkent a záróáruk.
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A forint árfolyama a délelőtti gyengülés után visszapattant, a tőzsdezárás környékére teljesen ledolgozta napon belüli veszteségeit, az eurót késő délután 358,72 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.