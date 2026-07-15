Hivatalos: új internetszolgáltatás indul Magyarországon, óriási lesz a verseny a One-nal és a Telekommal – majdnem az összes háztartás számára elérhető

Most már hivatalossá vált, hogy új vezetékes internetszolgáltató lép be a magyar piacra. A Yettel ugyanis bejelentette, hogy elindítja a vezetékes internet szolgáltatását.

Vezetékes internet: új szolgáltató jelenik meg Magyarországon, versenyre hívja a One-t és a Telekomot / Fotó: Shutterstock

Az erről kiadott közleményben az olvasható, hogy a Yettel újabb lépést tesz a konvergens szolgáltatóvá válás útján: elindítja vezetékes optikai internet szolgáltatását, kiegészítve a mobilhálózatra épülő korábbi szolgáltatásait.

A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást

A távközlési cég szerint mobilfókuszú szolgáltatóként a Yettel az elmúlt években az 5G-alapú szolgáltatásával bizonyította, hogy a vezeték nélküli technológia is képes a vezetékes internethez mérhető, akár gigabites sebességű megoldásokat nyújtani.

Ugyanakkor a különböző műszaki megoldások eltérő felhasználási szokásokhoz és igényekhez illeszkednek, és a mobilalapú, illetve a vezetékes internet egyaránt sajátos előnyöket kínál. Az ügyféligények teljes körű kiszolgálásának leghatékonyabb módja a két megoldás együttes biztosítása, ezért döntöttek a vezetékes internetszolgáltatás elindításáról.

Az arab–cseh kézben lévő távközlési szolgáltató így mindenesetre hatékonyabban veheti majd fel a versenyt közvetlen konkurenciáival, a One Magyarországgal és a Magyar Telekommal.

Vezetékes internet: új szolgáltató jelenik meg Magyarországon

A vállalat az MTI-vel a beruházás értékére vonatkozó kérdésre közölte: a Yettel vezetékes optikai internet szolgáltatásának elindítása nem saját hálózat kiépítésével járó beruházást, hanem egy, a 2Connecttel kötött nagykereskedelmi megállapodáson alapuló hatékony stratégiai együttműködést takar, amely lehetővé teszi a Yettel számára a vezetékes piaci megjelenést.

A projekt megvalósítása érdekében az elmúlt hónapokban több száz munkatárs dolgozott a háttérrendszerek teljes körű felkészítésén, amely során a rendszerszintű integrációtól a címellenőrzésen át a szolgáltatási folyamatok kialakításáig mindent a hatékony ügyfélkiszolgálás szempontjából optimalizáltak.