Újra összecsapnak a parlamentben: a botrány után ismét felszólal Magyar Péter

Rendkívüli ülést tart hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök mindkét napon napirend előtti felszólalást intéz a parlamenthez.

Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői a múlt héten kivonultak az ülésteremből / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A képviselők több jelentős közlekedési, költségvetési és közigazgatási tárgyú törvényjavaslatot is megvitatnak, illetve több esetben határozatot is hoznak.

A hétfői ülésnap 13 órakor kezdődik Magyar Péter napirend előtti felszólalásával.

A parlamenti menetrend szerint a határozathozatalokra legkorábban 15 óra 10 perctől kerülhet sor, ezt követően 16 óra 15 perc körül kezdődik az azonnali kérdések és válaszok órája, majd várhatóan 17 óra 45 percig kérdések hangzanak el.

A keddi ülés szintén a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. Ezt követően a képviselők elsőként a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítását célzó törvénycsomag kerül napirendre. A javaslat az országos közlekedésszervező, valamint az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásához szükséges jogszabályi változtatásokat is tartalmazza. Az Országgyűlés a bizottsági jelentéseket és az összegző módosító indítványokat is megvitatja, majd kedden szavaz az előterjesztésről. Ezt követően a képviselők megkezdik a központi költségvetés címrendjének módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.

Az előterjesztés célja, hogy

megteremtse a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működésének költségvetési feltételeit,

ennek megfelelően módosítaná az állami költségvetés szerkezetét.

Az NVVH a kormánytól függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz. Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal. A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. A hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az Országgyűlésnek.

A következő napirendi pont a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosítása lesz. Az előterjesztés a köztestület működését érintő szabályok változtatását célozza, amelyről a képviselők szintén általános vitát folytatnak.