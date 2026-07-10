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Magyar Péter az utolsó pillanatra hagyta a héten: itt a kormány javaslata a vagyonvédelmi hivatal felállítására – bárhova beléphetnek majd, rendőrök védik vezetőiket

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Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal (NVVH) felállításáról szóló törvényjavaslatot, erről Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán megjelent bejegyzésében adott tájékoztatást. A javaslat benyújtására az NVVH megalapítására azt követően kerül sok a miniszterelnök tájékoztatása szerint, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez (EPPO).
VG
2026.07.10, 15:52

„Az elmúlt két évtizedben a becslések szerint 30 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló visszaélések történhessenek” – áll a kormány weboldalán megjelent közleményben. Ebben megerősítik a Magyar Péter bejegyzésében foglaltakat: a kormány benyújtotta a Parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) létrehozó törvényjavaslatot.

Magyar Péter, NVVH
A kormány benyújtotta az NVVH felállítására vonatkozó javaslatot (Magyar Péter miniszterelnök egy korábbi parlamenti felszólalásán)
Fotó: Hatlaczki Balázs

NVVH: a kormánytól független szerv jön létre

A kormány közleménye szerint a tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. 

Az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz.

Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal.

A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. A hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot. 

A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az Országgyűlésnek.

Az NVHH feladatköréről a következőket tartalmazza a közlemény:

  • közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és 
  • közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. 

Munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba. Átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit. 

A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választja meg az Országgyűlés.

Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez

Magyar Péter bejelentése és a kormányzati közlemény nem sokkal azt követően érkezett, hogy a miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a május végén benyújtott csatlakozási kérelmet elfogadta a brüsszeli testület, így Magyarország az Európai Ügyészség (EPPO) mint szervezet 25. tagállamává válik.

A döntésről az Európai Bizottság pénteken adott ki közleményt. Cikkünket a Világgazdaság oldalán itt találja.

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