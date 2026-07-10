Magyar Péter az utolsó pillanatra hagyta a héten: itt a kormány javaslata a vagyonvédelmi hivatal felállítására – bárhova beléphetnek majd, rendőrök védik vezetőiket

„Az elmúlt két évtizedben a becslések szerint 30 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló visszaélések történhessenek” – áll a kormány weboldalán megjelent közleményben. Ebben megerősítik a Magyar Péter bejegyzésében foglaltakat: a kormány benyújtotta a Parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) létrehozó törvényjavaslatot.

A kormány benyújtotta az NVVH felállítására vonatkozó javaslatot (Magyar Péter miniszterelnök egy korábbi parlamenti felszólalásán)

Fotó: Hatlaczki Balázs

NVVH: a kormánytól független szerv jön létre

A kormány közleménye szerint a tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához.

Az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz.

Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal.

A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. A hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot.

A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az Országgyűlésnek.

Az NVHH feladatköréről a következőket tartalmazza a közlemény:

közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és

közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el.

Munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba. Átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit.

A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választja meg az Országgyűlés.