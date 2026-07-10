Magyar Péter az utolsó pillanatra hagyta a héten: itt a kormány javaslata a vagyonvédelmi hivatal felállítására – bárhova beléphetnek majd, rendőrök védik vezetőiket
„Az elmúlt két évtizedben a becslések szerint 30 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolt jogtalanul magánzsebekbe. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata, hogy az eltűnt milliárdok nyomába eredjen, beazonosítsa a felelősöket, visszavegye a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megelőzze, hogy a jövőben hasonló visszaélések történhessenek” – áll a kormány weboldalán megjelent közleményben. Ebben megerősítik a Magyar Péter bejegyzésében foglaltakat: a kormány benyújtotta a Parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) létrehozó törvényjavaslatot.
NVVH: a kormánytól független szerv jön létre
A kormány közleménye szerint a tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához.
Az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz.
Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal.
A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz. A hivatal vezetői és teljes személyi állománya kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot.
A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az Országgyűlésnek.
Az NVHH feladatköréről a következőket tartalmazza a közlemény:
- közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és
- közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el.
Munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba. Átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit.
A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.
A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választja meg az Országgyűlés.
Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez
Magyar Péter bejelentése és a kormányzati közlemény nem sokkal azt követően érkezett, hogy a miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a május végén benyújtott csatlakozási kérelmet elfogadta a brüsszeli testület, így Magyarország az Európai Ügyészség (EPPO) mint szervezet 25. tagállamává válik.
A döntésről az Európai Bizottság pénteken adott ki közleményt. Cikkünket a Világgazdaság oldalán itt találja.