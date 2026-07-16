Jövő héten is dupláz a kormányfő – mindkét ülésnap Magyar Péter felszólalásával kezdődik

Rendkívüli ülést tart jövő hét hétfőn és kedden a parlament. Magyar Péter kormányfő várhatóan mindkét nap napirend előtti felszólalást intéz a plénumhoz. A hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik.

Magyar Péter a jövő heti rendkívüli ülés mindkét nap fog napirend előtt beszélni. / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Kedden is Magyar Péter napirend előtti felszólalása indítja az ülést, majd lényegi kérdésekről is vitáznak a képviselők

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a Ház jövő heti napirendjén szerepelnek többek közt

a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések,

valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása

érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitája is. E javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.

Kedden reggel kilenckor újfent a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament ülése, majd ezt követően a képviselők lefolytatják

a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,

a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról,

a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról,

az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról

szóló javaslatok általános vitáját.

Másképp emlékeznek a résztvevők a keddi Házbizottsági ülésre

A házbizottság a keddi ülésén a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is tárgyalt, az alelnök kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a csütörtöki ülésen nem került szóba a téma.

Mint ismert a parlament július 14-i ülése megszakadt, miután Pócs János (Fidesz) napirend utáni felszólalása miatt Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői kivonultak az ülésteremből. Ezt követően rendkívüli házbizottsági ülést hívtak össze, mely után Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője elmondta: az ülésen minősíthetetlen stílusban beszélt a kormányfő, és többször közbevágott, amikor a többi frakcióvezető vagy a házelnök beszélt.