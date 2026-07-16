Deviza
EUR/HUF362,32 +0,8% USD/HUF316,76 +1,08% GBP/HUF426,8 +0,6% CHF/HUF391,54 +0,55% PLN/HUF83,61 +0,54% RON/HUF69,15 +0,78% CZK/HUF14,96 +0,74% EUR/HUF362,32 +0,8% USD/HUF316,76 +1,08% GBP/HUF426,8 +0,6% CHF/HUF391,54 +0,55% PLN/HUF83,61 +0,54% RON/HUF69,15 +0,78% CZK/HUF14,96 +0,74%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15% BUX142 071,93 +0,86% MTELEKOM2 630 +1,15% MOL4 162 -1,37% OTP45 190 +1,92% RICHTER12 070 +0,5% OPUS368,5 +2,22% ANY7 180 +1,27% AUTOWALLIS142 -1,73% WABERERS4 680 -2,5% BUMIX9 350,12 +0,6% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 052,12 -0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Országgyűlés
miniszterelnök
Magyar Péter

Jövő héten is dupláz a kormányfő – mindkét ülésnap Magyar Péter felszólalásával kezdődik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő hét hétfőn és kedden az Országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt.
VG - MTI
2026.07.16, 18:01

Rendkívüli ülést tart jövő hét hétfőn és kedden a parlament. Magyar Péter kormányfő várhatóan mindkét nap napirend előtti felszólalást intéz a plénumhoz. A hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik. 

Magyar Péter, napirend előtt, parlament
Magyar Péter a jövő heti rendkívüli ülés mindkét nap fog napirend előtt beszélni. / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Kedden is Magyar Péter napirend előtti felszólalása indítja az ülést, majd lényegi kérdésekről is vitáznak a képviselők

Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke a házbizottság csütörtöki ülését követően elmondta, a Ház jövő heti napirendjén szerepelnek többek közt 

  • a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, 
  • valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása 

érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítvány vitája is. E javaslatról kedden határoz az Országgyűlés.

Kedden reggel kilenckor újfent a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a parlament ülése, majd ezt követően a képviselők lefolytatják 

  • a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról, 
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, 
  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosításáról, 
  • az egyes államháztartási szabályok módosításáról, valamint 
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosításáról 

szóló javaslatok általános vitáját.

Másképp emlékeznek a résztvevők a keddi Házbizottsági ülésre

A házbizottság a keddi ülésén a helyes képviselői viselkedésről és az üléstermi felvételkészítésről is tárgyalt, az alelnök kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a csütörtöki ülésen nem került szóba a téma.

Mint ismert a parlament július 14-i ülése megszakadt, miután Pócs János (Fidesz) napirend utáni felszólalása miatt Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői kivonultak az ülésteremből. Ezt követően rendkívüli házbizottsági ülést hívtak össze, mely után Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője elmondta: az ülésen minősíthetetlen stílusban beszélt a kormányfő, és többször közbevágott, amikor a többi frakcióvezető vagy a házelnök beszélt. 

Az esetet a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök így kommentálta: miközben az ellenzéki képviselők beszéltek, a korábbi házelnökök portréit néztem, és azon gondolkodtam, mit szólnának hozzá, ha hallanák „a sok bullshitet”.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu