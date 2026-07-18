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Rendkívüli tervet tett közzé Magyar Péter a választási rendszer átalakításáról: kiterjesztené a szavazati jogot – ez már Sulyok Tamásról szól

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Rendkívüli tervet tett közzé Magyar Péter a választási rendszer átalakításáról: kiterjesztené a szavazati jogot – ez már Sulyok Tamásról szól

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Alapjaiban írná át az eddigi választási rendszert Magyarországon. Magyar Péter rendkívüli tervet hirdetett meg éppen akkor, amikor az ország Sulyok Tamás bejelentésére vár. Kiderül, hogy gumicsontról van-e szó, vagy valódi politikai akaratról.
Hecker Flórián
2026.07.18, 10:27
Frissítve: 2026.07.18, 10:52

Túlzás nélkül korszakos javaslattal, rendkívüli tervvel állt elő Magyar Péter néhány perccel ezelőtt egy hosszú Facebook-posztba elbújtatva. Az időzítés miatt adja magát a feltételezés, hogy a miniszterelnök a készülő Sulyok Tamás-bejelentés elé akart lőni, hogy uralhassa a politikai napirendet.

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Rendkívüli tervet tett közzé Magyar Péter a választási rendszer átalakításáról: kiterjesztené a szavazati jogot / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Amit ugyanis most itt felvetett a Tisza kormányfője, az abszolút alkalmas arra, hogy meghatározza a közéleti diskurzust és legalábbis megossza a figyelmet a köztársasági elnök döntéséről a 17. alkotmánymódosítás kapcsán.

Magyar Péter rendkívüli elképzelése ugyanis alapjaiban írná át az eddigi választási rendszert Magyarországon.

Rendkívüli tervet tett közzé Magyar Péter a választási rendszer átalakításáról

A miniszterelnök az imént egy hosszú posztot tett közzé a közösségi oldalán, ami alapvetően a parlamenti munkáról szól. Arról ír benne, hogy az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye a magyar parlamentarizmus feltámadása lett és ezt senki nem gondolta korábban.

Sokszor beszéltem már róla, hogy nekem személyesen, milyen sokat hozzátett a politikai edukációmhoz, hogy a ‘90-es évek elején iskola és edzés után a nagymamámmal parlamenti közvetítéseket néztünk. Ahogy a történelmi és jogtörténeti tanulmányaim kedvenc részei is a reformkori, vagy éppen a kiegyezés utáni Országgyűléshez kötődnek – idézte föl.

Majd leszögezte, hogy személy szerint örül annak, hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette az Országgyűlést, nekik pár hét alatt sikerült feltámasztanunk a parlamentáris hagyományokat, és a politika központja újra a “Tisztelt Ház” lett.

Büszke arra, hogy soha olyan sokan nem követték (bár ezt adatokkal nem támasztotta alá – a szerk.) a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság. Örül, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba.

Majd váratlanul ezen a ponton vetette fel a rendkívüli tervét.

Magyar Péter ugyanis közölte, hogy meggyőződése szerint ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinke. Ezért a maga részéről 

az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését.

Jelenleg ez 18 év. A választási korhatár lecsökkentése ugyan időről-időre felmerül, de ilyen konkrétan, ráadásul miniszterelnöki szinten soha, senki nem támogatta még.

Kérdés, hogy ez csupán gumicsont-e vagy van mögötte valódi politikai akarat. Ha igen, és ezt valóban bevezeti a Tisza-kormány, az Európa-szerte mérföldkőnek számíthat.

Magyar Péter azonban egyelőre több szót nem vesztegetett erre. Bejegyzését azzal zárta, hogy persze Deáktól, Jókaitól, Eötvöstől, Apponyitól vagy Schlachta Margittól egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízik benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd.

Jó lenne, ha a magyar alkotmányosság templomába csak olyanok kerülnének be, akil valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni.
Hiszen tudjuk, hogy attól mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király, viszont a palota cirkusszá változhat – zárta szombati posztját.

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