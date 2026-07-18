Összetörték Lázár János búcsúajándékát, amit Vitézy Dávidnak és a MÁV-nak hagyott: videóra vették az alaposan megrongált új mozdonyt – így szenvedett balesetet
Figyelemreméltó bejegyzést tett közzé a közösségi médiában egy vasúti szakmai oldal. A Blue Train beszámolójából az derült ki, hogy Magyarország és a MÁV egyik legújabb mozdonya balesetet szenvedett. Olyan vontatójárműről van szó, amelyek beszerzését még Lázár János indította el építési és közlekedési miniszterként.
Ebből a Facebook-bejegyzésből derült ki, hogy megrongálódott az új bér-Vectron. A beszámoló szerint a Budapestről Záhonyba közlekedő 626-os számú vonat Nyíregyháza külterületén egy, a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, azonban
- a 2026-ban gyártott,
- az ELL-től bérelt,
- 193 893 pályaszámú Siemens Vectron villamos mozdony megrongálódott.
Fényképemen a 083-as Szili által Nyíregyházáról Ferencvárosba vontatott sérült Vectron látható – jelezte a poszt szerzője.
Összetörték Lázár János búcsúajándékát, amit Vitézy Dávidnak és a MÁV-nak hagyott
Az összetört mozdonyt videóra is felvették, ezen az látszik, hogy Ferencvárosba tart a sérült Vectron, Szili vontatással. Ebből az állípítható meg biztosan, hogy a vontatójármű ablaki betörtek és több eleme is sérült.
A kommentek között azt lehetett olvasni, hogy a javítását Szlovákiában, Pozsonyban végzik, amelyet az ELL Austria bonyolít. Vagyis ha minden igaz, nem a MÁV költségére történik az eredeti állapot visszaállítása.
A Vectronok bérléséről a Világgazdaság is többször írt. Legutóbb májusban tudósítottunk arról, hogy öt vadonatúj Siemens Vectron állt szolgálatba a hazai vasútnál. A korszerű mozdonyok érkezése része Lázár János tíz vállalásának egyik központi eleme volt, amelynek célja, hogy a következő években a MÁV járműállományának fele modern, nagy teljesítményű gépekből álljon.
Ez a program az elmúlt három évtized legnagyobb mozdonyflotta-megújításának számít Magyarországon. A korszerű járművek érkezésével párhuzamosan több elöregedett mozdonyt is kivonnak a forgalomból, ami hosszú távon javíthatja a vasúti szolgáltatás színvonalát és megbízhatóságát.
A MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól. Az esemény nemcsak a hazai mozdonyflotta történetének egyik fontos állomása volt, hanem nemzetközi figyelmet is kapott, miután személyesen megjelent Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, Ausztria korábbi szövetségi kancellárja is.
„Magyarország nagy léptékben modernizálja a vasúti hálózatát. Nagyon örülök, hogy az én cégemet választották partnernek ebben a kezdeményezésben!” – írta közösségi oldalán Christian Kern, aki az átadóünnepségen személyesen is gratulált a magyar vasút vezetőinek.
A végső cél, hogy a magyar vasút napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül száz korszerű, nagy teljesítményű és megbízható jármű legyen.
A tevek szerint 45 darabot 2026 első három negyedévében állítanak forgalomba.
Az új generációs Vectron mozdonyok nemcsak modernebbek, hanem jelentősen megbízhatóbbak is a régi járműveknél. A MÁV adatai szerint a velük közlekedő vonatok feleannyit késnek, gyorsabban gyorsulnak, és pontosabban tartják a menetrendet. Emellett a korszerű mozdonyok energiahatékonyabb működése jelentős megtakarítást eredményezhet a vasúttársaság számára.
A Vectronok egyik legnagyobb előnye, hogy több áramnemű rendszerrel rendelkeznek, így nemcsak Magyarországon, hanem Ausztria, Németország, Csehország és Szlovákia vasúti hálózatán is közlekedhetnek. Ez különösen fontos a nemzetközi személy- és teherszállítás szempontjából, hiszen csökkenti az országhatároknál szükséges mozdonycserék számát.