Szijjártó Pétertől hangos a kínai sajtó, különös összefüggésbe hozták a BYD-s kinevezését – "Így futott be a volt külügyminiszter a világ egyik legnagyobb autógyártójához"

Vang Ji futócipő-ajándéka lehetett az előzmény? A volt magyar külügyminiszter „befutott” a BYD-hoz – ilyen és más címekkel záporoznak a kínia nyelvű médiában a beszámolók Szijjártó Pétert történelmi jelentőségű kinevezéséről a világ egyik legnagyobb autógyártójához.

Szijjártó Péter és Vang Csuan-fu (Wang Chuanfu), a BYD autóipari vállalat elnök-vezérigazgatója / Fotó: MARTON_KIRALY / Szijjártó Péter / Facebook

A kínai média részletesen beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter június 15-én bejelentette, hogy lemond parlamenti képviselői mandátumáról és csatlakozik a kínai elektromos járműgyártó óriáshoz, a BYD-hoz.

Felidézték, hogy külgazdasági és külügyminiszterként a hivatali ideje alatt erőteljesen dolgozott a Kínával való együttműködés javítása érdekében. Ennek kapcsán pedig felidéztek egy valóban emlékezetes pillanatot, amikor Vang Ji kínai külügyminiszter megajándékozta őt egy pár kínai hazai gyártású futócipővel – közismert a volt magyar tárcavezető futás iránti szenvedélye –, Szijjártó Péter pedig azonnal „kitette a képet” a közösségi médiában, hogy kifejezze köszönetét.

Az ominózus ajándékozásról videómontázs is készült annak idején.

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Persze, az ajándék futócipő esetét inkább képletes használja a kínai média, mint amivel a lábán aztán befutott a BYD-hez. "Érdemes megemlíteni, hogy Szijjártó tavaly szeptemberben Kínába látogatott, hogy részt vegyen „A kínai nép japán ellenes ellenállási háborúja és a globális antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója” alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor Vang Ji egy pár hazai gyártású futócipőt ajándékozott Szijjártónak, aki azt le sem akarta tenni, kifejezte köszönetét, és azonnal közzé is tette a fotót a közösségi médiában" – elevenítették fel a történteket.

A Kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói viszont közel sem csak erre a momentumra fókuszálnak. Megfogalmazásuk szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére.