Szijjártó Pétertől hangos a kínai sajtó, különös összefüggésbe hozták a BYD-s kinevezését – "Így futott be a volt külügyminiszter a világ egyik legnagyobb autógyártójához"
Vang Ji futócipő-ajándéka lehetett az előzmény? A volt magyar külügyminiszter „befutott” a BYD-hoz – ilyen és más címekkel záporoznak a kínia nyelvű médiában a beszámolók Szijjártó Pétert történelmi jelentőségű kinevezéséről a világ egyik legnagyobb autógyártójához.
A kínai média részletesen beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter volt magyar külügyminiszter június 15-én bejelentette, hogy lemond parlamenti képviselői mandátumáról és csatlakozik a kínai elektromos járműgyártó óriáshoz, a BYD-hoz.
Felidézték, hogy külgazdasági és külügyminiszterként a hivatali ideje alatt erőteljesen dolgozott a Kínával való együttműködés javítása érdekében. Ennek kapcsán pedig felidéztek egy valóban emlékezetes pillanatot, amikor Vang Ji kínai külügyminiszter megajándékozta őt egy pár kínai hazai gyártású futócipővel – közismert a volt magyar tárcavezető futás iránti szenvedélye –, Szijjártó Péter pedig azonnal „kitette a képet” a közösségi médiában, hogy kifejezze köszönetét.
Az ominózus ajándékozásról videómontázs is készült annak idején.
Szijjártó Pétertől hangos a kínai sajtó, különös összefüggésbe hozták a BYD-s kinevezését
Persze, az ajándék futócipő esetét inkább képletes használja a kínai média, mint amivel a lábán aztán befutott a BYD-hez. "Érdemes megemlíteni, hogy Szijjártó tavaly szeptemberben Kínába látogatott, hogy részt vegyen „A kínai nép japán ellenes ellenállási háborúja és a globális antifasiszta háború győzelmének 80. évfordulója” alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor Vang Ji egy pár hazai gyártású futócipőt ajándékozott Szijjártónak, aki azt le sem akarta tenni, kifejezte köszönetét, és azonnal közzé is tette a fotót a közösségi médiában" – elevenítették fel a történteket.
A Kínai Cshiaovang (Zhongguo Qiaowang), a Huanqiu Shibao (Global Times) és a Csimu Hszinvon (Jimu News) beszámolói viszont közel sem csak erre a momentumra fókuszálnak. Megfogalmazásuk szerint a 47 éves Szijjártó Péter a világ egyik vezető vállalatától, a BYD-tól kapott rendkívül rangos felkérést egy nemzetközi pozíció betöltésére.
Felidézték, hogy a BYD 2024-ben kezdte meg első európai elektromosautó-gyárának építését a dél-magyarországi Szeged városában, 2025-ben pedig regionális vállalati és K+F (kutatás-fejlesztési) központját Hollandiából Budapestre helyezte át.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy Szijjártó Péter 2002 óta volt a magyar országgyűlés tagja, 2014-től pedig Magyarország külügyminisztereként tevékenykedett idén májusig. Külügyminiszteri hivatali ideje alatt erőteljesen ösztönözte a Kínával való együttműködést már csak azért is, mert a keleti nyitás programja az Orbán-kormányok egyik fő külgazdasági stratégiája volt.
Kínai beruházások Magyarországon: Szijjártó Péter letett valamit az asztalra
Aminek egyébként meg is lett a gyümölcse. Kína mostanra minden aspektusban Magyarország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unión kívül, amit mutat az is, hogy például 2024-ben az Európába irányuló kínai beruházások 31 százaléka hazánkba érkezett.
Ez nem egyedi év volt. Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra
- 2020-ban,
- 2023-ban,
- 2024-ben
- és 2025-ben.
Tavaly év végén az a kormányzati jóslat jelent meg, hogy ha minden folyamatban lévő vagy elhatározott beruházás befejeződik, akkor elmondhatjuk, hogy
meg fogja haladni a 30 milliárd eurót a Magyarországra érkezett kínai tőke mennyisége.
Ezzel a kínai vállalatok szorosan a németek mögött a második legnagyobb beruházói közösséget fogják jelenteni. De azt is érdemes jelezni, hogy nem csak Magyarország tárta ki a kapuit a kínai beruházások előtt, hiszen a G7-ek három európai országába, Franciaországba, Németországba és az Egyesült Királyságba a kínai beruházások 20 százaléka érkezett 2024-ben.
Mindenestre 2025 végén azt lehetett elmondani, hogy az elmúlt tizenegy évben a magyar állam 72 kínai beruházást támogatott mintegy kétmilliárd euró értékben, ezek nyomán pedig több mint 15 milliárd eurónyi beruházás és mintegy harmincezer új munkahely jön létre.