Ez nem marad annyiban: Magyarország váratlanul megvétózta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását, totális patthelyzet alakult ki – aligha értik von der Leyenéknek, mi történik
Magyarország pénteken blokkolta a 2. és a 3. uniós klaszter megnyitását Ukrajna számára, miközben ugyanebbe már beleegyezett a 3. klaszter esetében Moldovánál – írta meg az ukrán sajtó.
A tudósítás szerint egészen pontosan azt történt, hogy az Európai Unió Tanácsa Bővítési Munkacsoportjának (COELA) július 17-én, tegnap tartott ülésén
Magyarország elutasította a tárgyalási folyamat megkezdését a 2. és a 3. számú klaszter megnyitásáról Ukrajna számára, Moldova esetében viszont beleegyezett a 3. számú klaszter megnyitásába.
Csakhogy ez a magyar pozíció teljes patthelyzetet szült, mivel nem kapta meg az uniós tagállamok többségének támogatását, így semmilyen döntés nem született.
A fejleményekről az Evropejszka Pravda (Európai Igazság) brüsszeli tudósítója értesült uniós forrásokból.
Magyarország váratlanul megvétózta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalását
Miután Magyarország beleegyezett abba, hogy megkezdődjön a folyamat a 3. számú klaszter megnyitásánál Moldova számára, de nem támogatta annak megnyitását Ukrajna esetében, a klaszterek megnyitását mindkét állam számára blokkolta az uniós fórum.
„A COELA ma megvitatta az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási (screening) eredményeit azzal a céllal, hogy jóváhagyja azokat, és mindkét államnak hivatalos levelet küldjön, amelyben felkéri őket, hogy nyújtsák be az EU-nak a két klaszterre vonatkozó tárgyalási álláspontjukat. Magyarország azonban csak a Moldovának küldendő, a 3. számú klaszterről szóló levél elküldésére adott zöld utat” – szivárogtatták ki az informátorok a történtek részleteit.
Ez viszont nagyon nem tetszett többeknek és számos uniós tagállam képviselője ellenezte Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatának ilyen módon történő szétválasztását, ezért nem támogatta a magyar változatot.
A konszenzus hiánya miatt úgy döntöttek, hogy az Ukrajnára és Moldovára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyására
a COELA következő, július 22-i, szerdai ülésén térnek vissza.
Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a július 22-i lesz az Európai Unió Tanácsa Bővítési Munkacsoportjának utolsó ülése a nyári szünet előtt. A bővítési szakértők első brüsszeli találkozóját a nyári szabadságok után majd csak szeptember 1-jére tervezik. Tehát ha négy nap alatt Magyarország nem változtat az álláspontján, Ukrajna uniós csatlakozása jelentősebb késést szenved.
Az eddigi információk szerint Kijev ezt mindenképpen el akarja kerülni. Tarasz Kacska európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes biztosított arról, hogy a fennmaradó négy klaszter megnyitását nem halasztják a „nyár utáni” időszakra.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a magyar vétó visszavonásra jókora esély látszik a múlt alapján. Július 14-én Brüsszelben ugyanis megnyitották a 6., „Külkapcsolatok” elnevezésű tárgyalási klasztert Ukrajna számára. Pedig Magyarország korábban technikai szinten blokkolta a 2–6. klaszterek megnyitását Ukrajna számára, de
meglehetősen gyorsan beleegyezett a vétó feloldásába a 6. klaszter esetében.
Hogy ugyanez megtörténik-e, hamarosan kiderül. Most ott tartunk, hogy az Európai Unió közzétett egy dokumentumot a közös álláspontról, amely csak az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások 6. klaszterének lezárási kritériumait tartalmazza.
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Az Európai Unió pénteken megkezdi a 2-es és a 3-as ukrán csatlakozási tárgyalási klaszter technikai előkészítését. Az elmúlt hónapokban a magyar kormány következetesen azt hangsúlyozta, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és több tárgyalási klaszter megnyitását is blokkolta.