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Irán
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Egyesült Államok
béketárgyalás

Erre várt fél a világ: Donald Trump szerint Irán és Amerika már „nagyon jól” kijönnek egymással

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Biztató üzenetet küldött Donald Trump az amerikai–iráni kapcsolatok jövőjéről. Az amerikai-iráni tárgyalások újabb fordulója után az amerikai elnök azt mondta, hogy Washington és Teherán „nagyon jól” kijön egymással, miközben a felek Katarban a tartós tűzszünetről, a Hormuzi-szoros biztonságáról és az iráni atomprogramról egyeztetnek.
Gergely Máté
2026.07.01, 20:55
Frissítve: 2026.07.01, 20:56

Újabb biztató jel érkezett az amerikai–iráni kapcsolatokban: Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és Irán jelenleg „nagyon jól” kijön egymással, miközben Katarban ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek. A megbeszélések középpontjában a Hormuzi-szoros hajózási biztonsága, a tartós tűzszünet és az iráni nukleáris program áll, amelyek nemcsak a Közel-Kelet, hanem a világgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú kérdések.

Erre várt fél a világ: Donald Trump szerint Irán és Amerika „nagyon jól” kijönnek egymással
Erre várt fél a világ: Donald Trump szerint Irán és Amerika „nagyon jól” kijönnek egymással / Fotó: Kent Nishimura / AFP

Donald Trump újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Irán kapcsolata jelenleg kedvezően alakul.

 „Nagyon jól kijövünk egymással” – mondta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy Irán „nagyon hosszú utat tett meg”, és szerinte a két ország közötti egyeztetések jól haladnak. 

Trump arról is beszélt, hogy az iráni atomprogram leszerelését célzó folyamat előrehaladása biztató.

Irán nukleáris leszerelése jól halad. Nagyon jó találkozóik voltak, majd meglátjuk, hogyan folytatódik 

– fogalmazott. A kedvező hangvételű nyilatkozatokkal egy időben Katar fővárosában, Dohában technikai egyeztetéseket tartott az Egyesült Államok és Irán. A tárgyalások célja, hogy a felek hosszabb távon is biztosítsák a Hormuzi-szoros biztonságos hajózhatóságát, valamint tartós tűzszüneti megállapodást dolgozzanak ki. A megbeszélések előkészítésében Katar mellett Pakisztán is közvetítő szerepet vállal.

A háttéregyeztetések során Trump veje, Jared Kushner, valamint Steve Witkoff amerikai különmegbízott is találkozott Katar miniszterelnökével, hogy előkészítsék a tárgyalásokat. A két amerikai politikus ugyanakkor nem vett részt közvetlenül az egyeztetéseken.

Újabb csapás érte az európai gázpiacot: Katar ismét LNG-szállításokat függesztett fel

A QatarEnergy továbbra is vis maiorra hivatkozik, ezért csúsznak az Olaszországba tartó LNG-szállítások. A fennakadás az Edison energiavállalat szeptember elejéig ütemezett rakományait érinti. A QatarEnergy meghosszabbította a vis maior helyzetet, mivel az iráni konfliktus következményei miatt továbbra sem tudja teljesíteni szerződéses szállítási kötelezettségeit − írta hétfő esti közleményében az Edison, amiból az is kiderül, hogy 

a katari vállalat korábban augusztus közepéig függesztette fel a tranzitot.

Az amerikai-iráni előzetes békemegállapodást követően ugyan a hajóforgalom megindult, azonban az ellátási láncok továbbra sem álltak teljesen helyre, a szállítmányozók egy része pedig kivár. Ennek oka, hogy a helyzet továbbra sem teljesen stabil, a harcok az elmúlt napokban is fellángoltak, a hajótársaságoknak pedig biztonsági garanciákra van szüksége a zavartalan működéshez.

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