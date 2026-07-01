Bejelentette a WizzAir: teljesen új szolgáltatást indít – az egész utazást mostantól megtervezhetjük

Még nem vette át a hatalmat a mesterséges intelligencia, de a vakációt már új alapokra helyezi. Ennek a technológiai újításnak az egyik úttörője lenne a Wizz Air, amely elindította WIZZ Holidays szolgáltatását, egy olyan intelligens utazási platformot, amely egyszerűbbé, átláthatóbbá és rugalmasabbá teszi az utazástervezést.

Intelligens utazási platformot jelentett be a Wizz Air / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

A magyar gyökerű légitársaság Rómában, nemzetközi sajtótájékoztató keretében jelentette be új „Unpackage Yourself” szlogenre épülő platformját, amely lehetővé teszi, hogy az utasok a Wizz Air járatait gondosan válogatott szálláshelyekkel és földi transzferekkel kombinálják, ezáltal még könnyebben megtervezhessék nyaralásukat.

A hagyományos utazási csomagoktól eltérően az új, AI-ra épülő platform többvárosos és többféle közlekedési módot összekapcsoló útvonalakat is támogat, így az utazók egy foglaláson belül több úticélt is felfedezhetnek.

Az egyik legfontosabb funkció a mesterséges intelligencián alapuló kulcsszavas keresés, melynek segítségével a felhasználók általános utazási ötleteket is megadhatnak, például Kanári-szigetek, Olaszország, Egyiptom vagy síelés, a platform pedig a költségkeret és a kiválasztott időpontok alapján személyre szabott ajánlásokat ad.

A tanácstalanoknak is tanácsot ad a Wizz Air

Az „Anytime, Anywhere” nevű funkció a felfedezésre és a rugalmasságra épül, segít megtalálni a Wizz Air hálózatán elérhető legjobb ajánlatokat azoknak, akik még nem döntöttek konkrét úti célról vagy időpontról.

A platform integrált ajánlatai exkluzív csomagárakat biztosítanak, hogy kedvezőbb megoldást kínáljon annál, mint ha valaki magának tervezi meg utazását, és külön kezeli az egyes foglalásokat.

„A WIZZ Holidays okosabb megoldást kínál, amellyel egyszerűbbé és rugalmasabbá tesszük az utazástervezést. Unpackage Yourself üzenetünkkel arra buzdítjuk utasainkat, hogy fedezzék fel versenyképes árainkat és a többvárosos utazásokban rejlő lehetőségeket” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója.

Az új platform már elérhető és foglalható a holidays.wizzair.com oldalon.