Deviza
EUR/HUF355,62 0% USD/HUF312,6 +0,31% GBP/HUF414,94 +0,5% CHF/HUF386,25 +0,23% PLN/HUF82,86 +0,16% RON/HUF68,04 +0,26% CZK/HUF14,68 +0,13% EUR/HUF355,62 0% USD/HUF312,6 +0,31% GBP/HUF414,94 +0,5% CHF/HUF386,25 +0,23% PLN/HUF82,86 +0,16% RON/HUF68,04 +0,26% CZK/HUF14,68 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 468,07 -0,3% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 668 -0,86% OTP45 970 +0,04% RICHTER12 120 +0,58% OPUS355 -1,11% ANY7 710 -2,16% AUTOWALLIS142,5 -2,06% WABERERS4 600 -1,29% BUMIX9 169,48 -1,8% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 969,51 +0,72% BUX139 468,07 -0,3% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 668 -0,86% OTP45 970 +0,04% RICHTER12 120 +0,58% OPUS355 -1,11% ANY7 710 -2,16% AUTOWALLIS142,5 -2,06% WABERERS4 600 -1,29% BUMIX9 169,48 -1,8% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 969,51 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hőség
tűz
Hortobágy

Baj van: lángokban áll a Hortobágy, több település lehet veszélyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagy területen pusztít a tűz a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol már 30-40 hektáron ég a vegetáció Tiszafüred és Kócsújfalu között. A lángok nyári szállást, szarvasmarhákat és a nádasokat is veszélyeztetik, a tűzoltók több vármegyéből érkeztek a helyszínre. Az oltás jelenleg is tart, a hatóságok jelentős erőkkel dolgoznak azon, hogy megakadályozzák a tűz továbbterjedését a Hortobágyon.
VG
2026.07.01, 19:18

Nagy kiterjedésű tűz pusztít a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Az első becslések szerint már 30-40 hektáron ég a vegetáció, miközben a lángok több irányban terjednek, és a nádasokat is elérték. A tűz miatt jelentős erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók.

nepliget-karpati stny-01-MEDIAWORKS
Fotó: MEDIAWORKS

A 33-as főút közelében legelő és tarló kapott lángra a Hortobágyi Nemzeti Park területén. A tűz gyors terjedése miatt a lángok nyári szállást és számos szarvasmarhát is veszélyeztettek, ugyanakkor az állattartó telepet a beavatkozó egységeknek sikerült megvédeni.

A tűzoltók tájékoztatása szerint 

a lángok nagy területen, több irányban terjednek, és már a nádasokat is elérték, ami tovább nehezíti az oltási munkálatokat.

A helyszínre több vármegyéből is érkeztek egységek. A tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók is részt vesznek a beavatkozásban.

Az oltási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányítja. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán.

Döbbenet: tornádót fotóztak le Magyarországon – megérkezett a fordulat az időjárásban

Rendkívül látványos és ritka időjárási jelenséget sikerült lefotózni a Nyugat-Dunántúlon. Mosonszolnok térségében egy hosszú, jól kivehető felhőtölcsér alakult ki a zivatarok közelében, amely a rendelkezésre álló felvételek alapján akár a talajt is elérhette.

Ez azt jelenti, hogy nem csupán egy tubáról, hanem akár egy valódi tornádóról is szó lehet.

A térségbe már megérkeztek a heves zivatarok, amelyek több helyen intenzív felhőszakadást és helyenként jégesőt is okoztak. A lassan vonuló zivatarcellák különösen kedvező feltételeket teremtenek az úgynevezett nem-mezociklonális tubák kialakulásához. Ezekből bizonyos esetekben tornádó is létrejöhet, ha a forgó légörvény eléri a földfelszínt.

A Mosonszolnok közelében készült fényképek alapján a felhőtölcsér rendkívül hosszúra nyúlt, és nagy az esély arra, hogy kapcsolatba került a talajjal. Ennek végleges megerősítéséhez azonban további helyszíni megfigyelésekre, fotókra vagy videókra lehet szükség. Amennyiben beigazolódik, hogy a tölcsér valóban elérte a felszínt, akkor ez lehet az idei első, Magyarországon lefotózott tornádó.

Időjárás

Időjárás
968 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu