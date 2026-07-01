Baj van: lángokban áll a Hortobágy, több település lehet veszélyben

Nagy kiterjedésű tűz pusztít a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Az első becslések szerint már 30-40 hektáron ég a vegetáció, miközben a lángok több irányban terjednek, és a nádasokat is elérték. A tűz miatt jelentős erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók.

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A 33-as főút közelében legelő és tarló kapott lángra a Hortobágyi Nemzeti Park területén. A tűz gyors terjedése miatt a lángok nyári szállást és számos szarvasmarhát is veszélyeztettek, ugyanakkor az állattartó telepet a beavatkozó egységeknek sikerült megvédeni.

A tűzoltók tájékoztatása szerint

a lángok nagy területen, több irányban terjednek, és már a nádasokat is elérték, ami tovább nehezíti az oltási munkálatokat.

A helyszínre több vármegyéből is érkeztek egységek. A tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri, hevesi, püspökladányi, tiszaújvárosi és hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók mellett az egyeki önkormányzati, valamint a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók is részt vesznek a beavatkozásban.

Az oltási munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányítja. A hatóságok jelenleg is dolgoznak a tűz továbbterjedésének megakadályozásán.

Döbbenet: tornádót fotóztak le Magyarországon – megérkezett a fordulat az időjárásban

Rendkívül látványos és ritka időjárási jelenséget sikerült lefotózni a Nyugat-Dunántúlon. Mosonszolnok térségében egy hosszú, jól kivehető felhőtölcsér alakult ki a zivatarok közelében, amely a rendelkezésre álló felvételek alapján akár a talajt is elérhette.

Ez azt jelenti, hogy nem csupán egy tubáról, hanem akár egy valódi tornádóról is szó lehet.

A térségbe már megérkeztek a heves zivatarok, amelyek több helyen intenzív felhőszakadást és helyenként jégesőt is okoztak. A lassan vonuló zivatarcellák különösen kedvező feltételeket teremtenek az úgynevezett nem-mezociklonális tubák kialakulásához. Ezekből bizonyos esetekben tornádó is létrejöhet, ha a forgó légörvény eléri a földfelszínt.

A Mosonszolnok közelében készült fényképek alapján a felhőtölcsér rendkívül hosszúra nyúlt, és nagy az esély arra, hogy kapcsolatba került a talajjal. Ennek végleges megerősítéséhez azonban további helyszíni megfigyelésekre, fotókra vagy videókra lehet szükség. Amennyiben beigazolódik, hogy a tölcsér valóban elérte a felszínt, akkor ez lehet az idei első, Magyarországon lefotózott tornádó.