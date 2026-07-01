A migráció körforgása kedvező gazdasági hatásokkal is járhat

A Központi Statisztikai Hivatal adatai is jól érzékeltetik, hogy a külföldre távozó magyar munkavállalók, a hazatérők, a szomszédos országokból érkező magyar nemzetiségű bevándorlók, valamint a harmadik országbeli vendégmunkások egyaránt alakítják az összképet. A helyzet komplexitását fokozza a nem hagyományos vándorlási viselkedésminták terjedése, amelyek egyre inkább megkérdőjelezik mind a jelenség mérésére eddig használt fogalmi és módszertani keretek, mind pedig a migrációs helyzet szabályozását célzó hagyományos szakpolitikai eszközök használhatóságát.

Migráció – egyre gyakoribbá válnak az ideiglenes, az ismétlődő és a több ország között zajló vagy körkörös mozgások / Fotó: Shutterstock AI

A migráció körforgása

Az ENSZ adatai szerint a világ népességének közel 4 százaléka él a szülőhazáján kívül. Habár a magyarok esetében ez az érték kissé magasabb (5,6 százalék), elég a szomszédos államok adataira vetnünk egy pillantást, hogy belássuk, a magyar kivándorlás mértéke nem kiemelkedő. A lakosságarányos kivándorlási ráta Ukrajna és Románia esetében 25 százalék körül alakul, de Horvátországban is meghaladja a 20, Szerbiában pedig a 14 százalékot. Mindez nem kisebbíti a kivándorlás jelentőségét, hiszen ez hazánk egyik meghatározó társadalmi folyamata volt az elmúlt évtizedekben, amelynek gazdasági, munkaerőpiaci vonatkozásai ismertek.

Tavaly közel 40 ezer magyar állampolgár telepedett le másik országban, feleannyiuknál több, mintegy 23 ezer fő Ausztriát választotta új lakóhelyéül.

Nyugati szomszédunk már 2019 óta a magyar kivándorlás legnépszerűbb célpontja, ami jól jelzi – az anyagi szempontok mellett – a földrajzi közelség szerepét a migrációs döntésekben. Ausztria különösen vonzó desztináció a nyugati határszél lakói számára, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye kivándorlói jelentették az oda érkezők felét. Az érem másik oldala, hogy a kivándorlás növekedésével a visszavándorlók száma is meredeken emelkedett az utóbbi években, elsősorban éppen Ausztriából: tavaly meghaladta a 17 ezer főt az onnan hazaérkezők száma. Ennek ellenére a magyar állampolgárok vándorlási egyenlege tartósan negatív maradna, ha nem vennénk figyelembe a külföldön, elsősorban a szomszédos országokban született magyarok bevándorlásának jelenségét. Nekik köszönhető, hogy 2025-ben, több év kihagyás után újra többletet mutatott a mérleg.