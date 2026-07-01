Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: több százezer magyar családhoz érkezik az iskolakezdési támogatás
Több százezer gyermek családja részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A TISZA elnöke egyelőre csak az intézkedés tényét közölte, a részletes szabályokat csütörtökre ígérte.
Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be a lépést.
Döntött a TISZA-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban
– írta a miniszterelnök, ám a rövid bejegyzésből egyelőre nem derül ki, hogy pontosan kik lesznek jogosultak a támogatásra, milyen feltételekkel lehet majd igénybe venni, illetve mikor és milyen formában történik a kifizetés. A politikus csupán annyit közölt, hogy a részletszabályokat csütörtökön ismertetik.
Az intézkedés ugyanakkor nem előzmény nélküli. A TISZA már korábban is programja részévé tette a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, amelyet a nehéz helyzetben élő családok számára ígért. A párt korábbi közlése szerint a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson az egyre nagyobb terhet jelentő tanévkezdési kiadások – például tanszerek, ruházat és egyéb iskolai felszerelések – finanszírozásában.
Magyar Péter tovább bővítené a családtámogatási rendszert
A miniszterelnök már korábbi nyilatkozataiban is beszélt arról, hogy a támogatást még a tanév kezdete előtt szeretnék eljuttatni az érintettekhez. A mostani Facebook-bejegyzés arra utal, hogy megszületett az erről szóló döntés, azonban a végrehajtás részletei egyelőre nem ismertek.
Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi terhet jelent a családok számára. Az iskolaszerek, tankönyvekhez kapcsolódó kiadások, ruházat és sportfelszerelések beszerzése akár több tíz- vagy százezer forintos költséget is jelenthet gyermekenként, ezért egy ekkora összegű támogatás érdemi segítséget nyújthat az érintetteknek.
Erre még Ausztria is rácsodálkozik: heteken belül rányitják a magyarokra a pénzcsapot, 100 ezer forintot ígérnek – ők kaphatják meg, nem jár mindenkinek
Néhány héten belül eldőlhet, pontosan kik részesülhetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásból. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján már zajlik az iskolakezdési támogatás előkészítése, amely a rászoruló családok tanévkezdési terheit csökkentheti. A tervezett összeg régiós összehasonlításban is kiemelkedő, még az osztrák támogatási rendszerhez képest is jelentős segítséget jelenthet.