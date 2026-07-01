Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: több százezer magyar családhoz érkezik az iskolakezdési támogatás

Több százezer gyermek családja részesülhet 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A TISZA elnöke egyelőre csak az intézkedés tényét közölte, a részletes szabályokat csütörtökre ígérte.

Jelentős családtámogatási intézkedést jelentett be Magyar Péter, amely megkönnyítheti az iskolakezdést több százezer diák számára / Fotó: Unsplash

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be a lépést.

Döntött a TISZA-kormány: több százezer gyermek családja részesül 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásban

– írta a miniszterelnök, ám a rövid bejegyzésből egyelőre nem derül ki, hogy pontosan kik lesznek jogosultak a támogatásra, milyen feltételekkel lehet majd igénybe venni, illetve mikor és milyen formában történik a kifizetés. A politikus csupán annyit közölt, hogy a részletszabályokat csütörtökön ismertetik.

Az intézkedés ugyanakkor nem előzmény nélküli. A TISZA már korábban is programja részévé tette a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, amelyet a nehéz helyzetben élő családok számára ígért. A párt korábbi közlése szerint a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson az egyre nagyobb terhet jelentő tanévkezdési kiadások – például tanszerek, ruházat és egyéb iskolai felszerelések – finanszírozásában.

Magyar Péter tovább bővítené a családtámogatási rendszert

A miniszterelnök már korábbi nyilatkozataiban is beszélt arról, hogy a támogatást még a tanév kezdete előtt szeretnék eljuttatni az érintettekhez. A mostani Facebook-bejegyzés arra utal, hogy megszületett az erről szóló döntés, azonban a végrehajtás részletei egyelőre nem ismertek.

Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi terhet jelent a családok számára. Az iskolaszerek, tankönyvekhez kapcsolódó kiadások, ruházat és sportfelszerelések beszerzése akár több tíz- vagy százezer forintos költséget is jelenthet gyermekenként, ezért egy ekkora összegű támogatás érdemi segítséget nyújthat az érintetteknek.