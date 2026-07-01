Forgatják a kést a haláltusáját vívó európai autógyártásban, ráadásul ha a Szegeden is gyárat építő BYD főtanácsadója üzenetének – nem is annyira – mögöttes tartalmát nézzük, elég meredek útravalót kapott Németország és a globálisan nagyjából 100 ezer munkavállaló elbocsátását tervező Volkswagen. Hogy mit kezdenek vele, azt még nem tudni, de Alfredo Altavilla kijelentései akkor is erősek: egy rendkívül agresszív hadüzenet és erődemonstráció a kínai autógyártó, de nyugodtan mondhatjuk, egész Kína és a távol-keleti autógyártás részéről.

Már ott áll az európai autóipar halálos ágyánál a Szegeden is gyárat építő BYD: olyan tervet jelentett be, ami végső döfést jelenthet – „ébredjetek már fel!" Fotó: CFOTO via AFP

A BYD európai eladásai 2024 óta robbanásszerű, több száz százalékos növekedést mutatnak, amellyel a kínai óriás az európai elektromosautó-piac egyik legmeghatározóbb kihívójává lépett elő. A gyár célja – mutat rá az Automotive News –, hogy 5 éven belül teljes jogú európai gyártóként tekintsenek rá. Ezért a vállalat három éven belül minden Európában eladott autóját helyben akarja gyártani. Ehhez a legfontosabb bázis a szegedi óriásgyár lesz, de a hírek szerint a cég már egy második, dél-európai üzem építését is tervezi.

A hegemóniára törekvés jelei egyértelműek, az ambíciók pedig megágyaznak Alfredo Altavilla kijelentéseinek, még ha ennyire odamondva ritkábban is hallani, hogy valaki ítéletet mond a német autógyártásról, ami az elhúzódó és egyre komolyabb gondjai miatt vesztett ugyan erejéből, de továbbra is a gazdaság motorja, nem utolsó sorban minőségi mérce.

A Volkswagen drasztikus leépítésére vonatkozó tervei „ébresztőt” jelentenek az európai autóipar számára, a kínai autógyártók pedig egyre nagyobb piaci részesedésre törekszenek – közölte a BYD régióért felelős tanácsadója szerdán a Reuters tudósítása szerint. Az Automotive Europe frankfurti konferenciáján Altavilla kétségeit fejezte ki a német gyártóüzemek versenyképességével kapcsolatban, amit szerinte tovább ront majd, hogy a BYD egy barnamezős beruházással kívánja növelni európai termelési jelenlétét. „Spanyolország és Franciaország is jelölt, a végső döntés közel van" – tette hozzá.