A CATL debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdődött az ötödik toborzási kampány a CATL-nél – hangzott el a cég debreceni telephelyén szerdán tartott sajtótájékoztatón. Qin Liang, a helyi gyár igazgatója beszédében kifejtette, hogy a CATL nagyon fiatal cég, 2011-ben alapították, de az elmúlt 9 év alatt világszinten piacvezető lett az elektromos autókba eladott akkumulátorok területén, és ugyanez igaz az energiatároló berendezések piacára is.

Bejelentette a kínai akkugyár: bármikor elindulhat a gyártás, már csak egy jóváhagyásra van szüksége – gőzerővel toboroz a debreceni CATL / Fotó: Joó István Facebook-oldala

A CATL piaci részesedése 2025-ben csaknem 40 százalékos volt. A cég a haszon nagy részét kutatás-fejlesztésbe fekteti – jelezte, hozzátéve: hat ilyen központja van a világon, amelyekben összesen 23 ezer kutató dolgozik. Ezek egy része Kínában és az Egyesült Államokban van, sőt Európában is – ez utóbbi helyszínre terveznek még ilyen tevékenységet. A cégnek 60 ezer szabadalma van.

A cégvezető ismertetése szerint jelenleg 105 hektáron terül el a gyár, de ha megépülne az összes üzem, akkor 221 hektárt foglalna el.

Kiemelte, hogy 2023 óta mintegy 300 helyi céggel dolgoztak együtt, részben az építkezés, infrastruktúra-fejlesztés, valamint a termelés területén.

Beszámolt arról, hogy 2024 ősze óta két gyártósoron végzik a modulgyártást, amihez egy harmadik gyártósor is csatakozott májusban, a három soron naponta 700 modult készítenek, és eddig csaknem 400 ezer akkumulátor modult gyártottak le, ezekhez a cellák még Kínából érkeznek. Az európai piacon már csaknem 100 ezer autóban van itt készült akkumulátor.

A debreceni cég 2025-ben csak a modulgyártásból 100 milliárd forint bevételt generált, ami után adót fizetett Magyarországon – mondta Qin Liang.

Jelenleg 1470-en dolgoznak a debreceni gyárnál,

a munkavállalók kétharmada magyar,

egyharmada kölcsönzött munkaerő, de szeretnék, ha helyükre is helyi dolgozó kerülne.

Az év végére a munkavállalóik létszámát 2300 főre kívánják növelni. Jelezte: ha beindul a cellagyár, oda kínai munkavállalók érkeznek majd, hogy átadják a helyi dolgozóknak a tudást. Kitért arra, hogy a fiatal tehetségek bevonására is hangsúlyt fektetnek, ezért működnek együtt a debreceni és miskolci egyetemekkel, valamint a Debreceni Szakképzési Centrummal is.