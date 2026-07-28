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Franciaország

Tűzvész Franciaországban és Spanyolországban: rettegnek az emberek, jön az újabb pusztító hőhullám – videó

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Hatalmas erdőtüzek pusztítanak Franciaországban és Spanyolországban. Az oltást a következő napokban újabb hőhullám nehezítheti.
VG
2026.07.28, 08:29

Kedvezőbb időjárási körülmények segítették hétfőn a tűzoltók munkáját Franciaországban és Spanyolországban, ahol hatalmas erdőtüzek veszélyeztették Bordeaux térségét, valamint több spanyolországi települést – írja a Reuters.

tűz
Hatalmas tűz pusztít több országban / Fotó: Sylvain Rostaing (illusztráció)

A szakemberek versenyt futottak az idővel, ugyanis a hét második felében újabb hőhullám érkezhet a két országba.

  • Franciaországban mintegy 220 ezer embert, köztük helyi lakosokat és turistákat kellett kitelepíteni, 
  • míg Spanyolországban körülbelül 100 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát vagy biztonságos helyre vonulnia.

Emmanuel Macron francia elnök Bordeaux-ban mondott köszönetet a tűzoltóknak, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő hetek továbbra is nehezek lesznek. Sébastien Lecornu miniszterelnök szerint Franciaország példátlan erdőtűzszezont élt át: az idén leégett területek nagysága már meghaladta a korábbi rekordot jelentő 2022-es értéket.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az erdőtüzek elleni küzdelem a megelőzéssel kezdődött. 

Közlése szerint 

tízből kilenc tüzet emberi tevékenység okozott, 

az esetek többsége pedig figyelmetlenségre – például eldobott cigarettacsikkre, szabálytalan tűzrakásra vagy óvatlanul végzett munkára – volt visszavezethető.

A franciaországi tüzek az előző héten, az Atlanti-óceán partvidékének közelében keletkeztek, és már mindössze 15 kilométerre megközelítették Bordeaux városi térségének bevezető útjait. A lángok megfékezése közben a helyi hatóságok tájékoztatása szerint nyolcvan tűzoltó sérült meg.

 

A tűzvész súlyos csapást mért a turizmustól jelentős mértékben függő délnyugat-franciaországi gazdaságra is. Roland Lescure gazdasági és pénzügyminiszter szerint a helyzet komoly megrázkódtatást okozott a régiónak. Bordeaux híres szőlőültetvényeit ugyanakkor egyelőre nem érték el a lángok. A helyi borászati szakmai szervezet szerint az ágazat számára továbbra is az aszály jelentette a legnagyobb veszélyt.

Spanyolországban az éjszaka folyamán lassult a középső országrészben pusztító nagy tüzek terjedése, Castellón tartományban azonban továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonni a lángokat. Vall d’Uixó környékén különösen veszélyes helyzet alakult ki, mert a talajban a spanyol polgárháborúból visszamaradt robbanószerkezetek voltak, amelyek a tűz közeledtével felrobbantak.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint nem egymástól független események sorozatáról, hanem a klímavészhelyzet egyik legsúlyosabb következményéről volt szó. Úgy vélte, az úgynevezett hatodik generációs erdőtüzek egyre pusztítóbbá, a hőhullámok pedig gyakoribbá váltak. Ezek a tüzek a bozóttüzek legszélsőségesebb és legnehezebben ellenőrizhető kategóriájába tartoznak.

Madridtól északnyugatra, Madrid, Toledo és Ávila tartományban három különálló tűzfront maradt aktív. Az ávilai tüzet a közelmúlt spanyol történelmének legnagyobb erdőtüzeként tartották számon. Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter szerint hétfő és kedd döntő jelentőségű volt az oltásban, mert szerdától jelentősen kedvezőtlenebbé válhattak az időjárási körülmények.

A nemzetközi segítség is megérkezett: Spanyolországban török, olasz és görög repülőgépek, valamint portugál egységek kapcsolódtak be az oltásba. Svájc két Super Puma helikoptert és személyzetet küldött Franciaországba. 

A hét második felében Bordeaux térségében ismét 37 Celsius-fokig emelkedhetett a hőmérséklet, ami tovább nehezíthette a tűzoltók munkáját. 

Macron rohan: a bordeaux-i tűz "saját szelet gerjeszt", evakuálnak és még csak most jön a hőhullám
"Tűzszünet" van, de valószínűleg csak ideiglenesen, a hőség várhatóan visszacsalja a tüzet, amely olyan jelenségeket generál, amelyek előtt a szakértők is értetlenül állnak. Az erdőtüzek jelentette fenyegetés miatt Bordeaux-ba siet Emmanual Macron francia elnök, külvárosokat evakuálnak, köztük azt is, ahol a repülőtér helyezkedik el. A reptéri hoteleket is kiürítették.

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