Jó lóra tett Magyarország, kilőtt a hazánkban is működő prémiumautó-gyártó nyeresége
A 2026-os pénzügyi év második negyedében a Mercedes-Benz bevételei éves bázison 3 százalékkal 32,1 milliárd euróra csökkentek, ám túlszárnyalták az elemzői várakozásokat - derül ki a német prémiumautó-gyártó kedden kora reggel publikált gyorsjelentéséből.
Kilőtt a Mercedes-Benz nyeresége
A tárgyidőszakban a nettó nyereség elérte a 1,1 millió eurót , ami 13 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábban termelt 957 millió euró. Holott az átlagos eladási ár 4,4 százalékkal, 64 700 euróra csökkent.
Az egy részvényre jutó nyereség pedig éves szinten 20 százalékkal, 1,14 euróra ugrott.
A vállalat összesen 417 765 autót értékesített április és június között, ami 8 százalékkal kevesebb, mint a bázisidőszakban. Ebből pedig 87 475 autó volt elektromos hajtású, a volumen 20,9 százalékát kitéve.
A nehéz piaci környezet ellenére a második negyedévben is a tervek szerint haladtunk, miközben folytattuk termékbevezetési programunkat. Az ügyfelek kedvezően reagáltak új modelljeinkre, a Mercedes-Benz Cars akkumulátoros elektromos járműveinek eladásai 51 százalékkal nőttek, az akkumulátoros elektromos járművekre vonatkozó megrendelések pedig Európában több mint kétszeresükre nőttek a negyedévben
– mondta Ola Kaellenius vezérigazgató.
Mindezek alapján a konszern megerősítette éves várakozásait. Eszerint a 3-5 százalékos sávban maradt az autógyártás éves üzemiárrés-előrejelzése, annak ellenére, hogy a bevételre és a járműkiszállításokra vonatkozó becslést az előző évihez képest kissé csökkentették, a korábban - éves bázison - prognosztizált stagnáláshoz mérten.
Romló kínai kilátások, jönnek az új modellek
A csökkentés a kínai piacon elszenvedett 30 százalékos visszaesés következménye. A romló kínai kilátások miatt a Mercedes egy 704 millió eurós leírást is elszámolt az ottani vállalkozásokba történő befektetéseire.
Meglepően jól teljesítettek viszont a furgonok, sőt az üzletág (Mercedes-Benz Vans) némileg ellensúlyozta a személyautó-divízió zsugorodását is, 10,2 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülést elérve. Az üzletág nagyot profitált a flottájukat megújítani kívánó vállalati ügyfelek stabilabb keresletéből, valamint a karbantartásból és az egyéb értékesítés utáni szolgáltatásokból.
Sokat vár a menedzsment a második fél évtől is, amikor kijönnek a ráncfelvarrt S-osztály modelljei, az új elektromos GLC SUV, valamint a frissített GLE- és GLS-modellek.
A Mercedes emellett megemelte az elektromos járművekre vonatkozó előrejelzését is, amely szerint a korábbi becslésben szereplő 21-23 százalék helyett az idei autóeladások 23-25 százalékát teszik ki, ami az elektromos CLA és GLC modelleknek köszönhető. Ez örvendetes hír, miután az EQS, EQE és az elektromos G-osztály alulmúlta a cég saját várakozásait.
A gyengébb kereslet miatt a Mercedes költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre törekszik, még hozzá, úgy tűnik, sikeresen. Az általános adminisztratív költségek 14 százalékkal csökkentek a negyedévben, míg a kutatás-fejlesztési kiadások 12 százalékkal estek vissza a tavalyi beruházási csúcshoz mérten.
Leépítés, kivéve Magyarországon
Az üzemi tanáccsal kötött megállapodások ugyan 2035-ig kizárják az egyoldalú létszámleépítéseket a németországi gyárakban, ám a vállalat önkéntes felmondási programmal igyekszik csökkenteni a munkavállalók számát.
Ilyen körülmények között világraszóló siker, hogy az ikonikus német autógyártó idén hatalmas bővítést hajtott végre Kecskeméten, Európa legnagyobb, globálisan pedig - a kínai üzem után - a második legnagyobb Mercedes-gyárat létrehozva.
A Mercedes-Benz részvényei a hírre 5,6 százalékkal, egészen 47,85 euróig drágultak Frankfurtban. Az LSEG elemzői konszenzusa tartásra ajánlja a papírokat, ám az 57,28 eurós átlagos célár mintegy 10 eurós, azaz nagyjából 20 százalékos felértékelődéssel kecsegtet.