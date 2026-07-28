Jó lóra tett Magyarország, kilőtt a hazánkban is működő prémiumautó-gyártó nyeresége

A 2026-os pénzügyi év második negyedében a Mercedes-Benz bevételei éves bázison 3 százalékkal 32,1 milliárd euróra csökkentek, ám túlszárnyalták az elemzői várakozásokat - derül ki a német prémiumautó-gyártó kedden kora reggel publikált gyorsjelentéséből.

Kecskeméten is örülhetnek a Mercedes-Benz remek eredményének / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Kilőtt a Mercedes-Benz nyeresége

A tárgyidőszakban a nettó nyereség elérte a 1,1 millió eurót , ami 13 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábban termelt 957 millió euró. Holott az átlagos eladási ár 4,4 százalékkal, 64 700 euróra csökkent.

Az egy részvényre jutó nyereség pedig éves szinten 20 százalékkal, 1,14 euróra ugrott.

A vállalat összesen 417 765 autót értékesített április és június között, ami 8 százalékkal kevesebb, mint a bázisidőszakban. Ebből pedig 87 475 autó volt elektromos hajtású, a volumen 20,9 százalékát kitéve.

A nehéz piaci környezet ellenére a második negyedévben is a tervek szerint haladtunk, miközben folytattuk termékbevezetési programunkat. Az ügyfelek kedvezően reagáltak új modelljeinkre, a Mercedes-Benz Cars akkumulátoros elektromos járműveinek eladásai 51 százalékkal nőttek, az akkumulátoros elektromos járművekre vonatkozó megrendelések pedig Európában több mint kétszeresükre nőttek a negyedévben

– mondta Ola Kaellenius vezérigazgató.

Mindezek alapján a konszern megerősítette éves várakozásait. Eszerint a 3-5 százalékos sávban maradt az autógyártás éves üzemiárrés-előrejelzése, annak ellenére, hogy a bevételre és a járműkiszállításokra vonatkozó becslést az előző évihez képest kissé csökkentették, a korábban - éves bázison - prognosztizált stagnáláshoz mérten.

Romló kínai kilátások, jönnek az új modellek

A csökkentés a kínai piacon elszenvedett 30 százalékos visszaesés következménye. A romló kínai kilátások miatt a Mercedes egy 704 millió eurós leírást is elszámolt az ottani vállalkozásokba történő befektetéseire.

Meglepően jól teljesítettek viszont a furgonok, sőt az üzletág (Mercedes-Benz Vans) némileg ellensúlyozta a személyautó-divízió zsugorodását is, 10,2 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülést elérve. Az üzletág nagyot profitált a flottájukat megújítani kívánó vállalati ügyfelek stabilabb keresletéből, valamint a karbantartásból és az egyéb értékesítés utáni szolgáltatásokból.