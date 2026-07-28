Magyarországon okozta a legsúlyosabb terméskárokat a hőség és a talajnedvesség hiánya

Egyre látványosabb nyomot hagy az európai mezőgazdaság teljesítményén a nyári hőség. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) júliusi MARS-jelentése szerint a június utolsó harmadában, majd július közepén kialakult hőhullámok Európa nyugati és déli részén több helyen rekordmagas hőmérsékletet hoztak. A rendkívüli hőség felgyorsította a téli növények érését, lerövidítette a szemkitelítődés időszakát, és a szokásosnál korábbra hozta a betakarítást. Az uniós téli növények hozamkilátását az előző prognózishoz képest növényfajtól függően 1–4 százalékkal rontotta a JRC. Az összes gabonaféle hektáronkénti várható hozama így már 1 százalékkal elmarad az előző öt év átlagától.

A tartós hőség nem csak Magyarországon okozott fejfájást a gazdálkodóknak Fotó: Havran Zoltán

A rövidebb szemkitelítődés gazdasági szempontból nemcsak kisebb termésmennyiséget jelenthet. A tartós hőstressz kisebb szemeket, alacsonyabb hektolitertömeget és egyes térségekben gyengébb minőséget eredményezhetett, ami a gazdák értékesítési lehetőségeit is ronthatja.

Hőség: a kukorica és a napraforgó kapta a legnagyobb ütést

A nyári növények helyzete még kedvezőtlenebb. A rendkívüli hőség és a kevés csapadék Nyugat- és Közép-Európa nagy részén kimerítette a talaj nedvességkészletét, visszafogta a növények fejlődését, és több országban éppen a virágzás kritikus időszakában okozott károkat.

A JRC valamennyi tavaszi és nyári növény hozamkilátását lefelé módosította. A legnagyobb, 6–7 százalékos korrekciót a szemes kukoricánál és a napraforgónál hajtotta végre.

Kukoricánál a virágzás idején jelentkező magas hőmérséklet ronthatja a pollen életképességét és a megtermékenyülést, ami hiányosan berakódott csöveket és jelentős hozamveszteséget okozhat. A napraforgó ugyan jobban tűri a szárazságot, de a magképződés idején fellépő hő- és vízstressz csökkentheti a kaszatok számát, az ezermagtömeget, valamint az olajtartalmat is.

Magyarország az egyik legsúlyosabban érintett ország

A jelentés Magyarországot külön is a problémás térségek közé sorolja. A kutatók szerint az intenzív hőség tovább apasztotta az eleve alacsony talajnedvességet, és súlyosbította az aszályt. Magyarországon a téli és a nyári növények egyaránt károsodtak, a hatás pedig erősebb volt, mint Románia nyugati részén.