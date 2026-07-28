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időjárás
hőség
napraforgó
Európai Bizottság
gabona
aszály
kukorica
mezőgazdaság

Magyarországon okozta a legsúlyosabb terméskárokat a hőség és a talajnedvesség hiánya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentősen rontotta az uniós terméshozamokra vonatkozó előrejelzését az Európai Bizottság kutatóintézete. Az ismétlődő hőhullámok miatt Magyarországon különösen súlyos a helyzet: a hőség és a vízhiány egyszerre rontotta a már betakarított kalászosok, valamint a kukorica és a napraforgó kilátásait.
Dénes Zoltán
2026.07.28, 09:16

Egyre látványosabb nyomot hagy az európai mezőgazdaság teljesítményén a nyári hőség. Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) júliusi MARS-jelentése szerint a június utolsó harmadában, majd július közepén kialakult hőhullámok Európa nyugati és déli részén több helyen rekordmagas hőmérsékletet hoztak. A rendkívüli hőség felgyorsította a téli növények érését, lerövidítette a szemkitelítődés időszakát, és a szokásosnál korábbra hozta a betakarítást. Az uniós téli növények hozamkilátását az előző prognózishoz képest növényfajtól függően 1–4 százalékkal rontotta a JRC. Az összes gabonaféle hektáronkénti várható hozama így már 1 százalékkal elmarad az előző öt év átlagától.

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A tartós hőség nem csak Magyarországon okozott fejfájást a gazdálkodóknak Fotó: Havran Zoltán

A rövidebb szemkitelítődés gazdasági szempontból nemcsak kisebb termésmennyiséget jelenthet. A tartós hőstressz kisebb szemeket, alacsonyabb hektolitertömeget és egyes térségekben gyengébb minőséget eredményezhetett, ami a gazdák értékesítési lehetőségeit is ronthatja.

Hőség: a kukorica és a napraforgó kapta a legnagyobb ütést

A nyári növények helyzete még kedvezőtlenebb. A rendkívüli hőség és a kevés csapadék Nyugat- és Közép-Európa nagy részén kimerítette a talaj nedvességkészletét, visszafogta a növények fejlődését, és több országban éppen a virágzás kritikus időszakában okozott károkat.

A JRC valamennyi tavaszi és nyári növény hozamkilátását lefelé módosította. A legnagyobb, 6–7 százalékos korrekciót a szemes kukoricánál és a napraforgónál hajtotta végre.

Kukoricánál a virágzás idején jelentkező magas hőmérséklet ronthatja a pollen életképességét és a megtermékenyülést, ami hiányosan berakódott csöveket és jelentős hozamveszteséget okozhat. A napraforgó ugyan jobban tűri a szárazságot, de a magképződés idején fellépő hő- és vízstressz csökkentheti a kaszatok számát, az ezermagtömeget, valamint az olajtartalmat is.

Magyarország az egyik legsúlyosabban érintett ország

A jelentés Magyarországot külön is a problémás térségek közé sorolja. A kutatók szerint az intenzív hőség tovább apasztotta az eleve alacsony talajnedvességet, és súlyosbította az aszályt. Magyarországon a téli és a nyári növények egyaránt károsodtak, a hatás pedig erősebb volt, mint Románia nyugati részén.

Ez egybevág a Világgazdaság korábbi összesítésével, amely szerint Magyarországon romlott a második legnagyobb mértékben az idei gabonatermésre vonatkozó európai prognózis. A COCERAL júniusi és júliusi előrejelzésének összevetése alapján a magyar termésbecslést egyetlen hónap alatt mintegy 2,4 millió tonnával vágták vissza. 

A kiesés termelői áron számított értéke elérheti a 444 millió eurót, vagyis megközelítheti a 180 milliárd forintot.

A Copa–Cogeca ugyancsak rendkívül gyenge magyar kukoricatermést vetített előre. A gazdálkodói érdekképviselet 589 ezer hektáros termőterülettel, hektáronként 5,2 tonnás hozammal és mindössze 3,06 millió tonnás terméssel számolt. Ez az általa 2025-re közölt 6,2 millió tonnához képest több mint 50 százalékos visszaesést jelentene. A különösen súlyos csökkenésben az aszály mellett a kukorica vetésterületének zsugorodása is szerepet játszik.

Az importigény is megugorhat

A gyenge termés a gazdák jövedelmén túl az egész agrár-élelmiszeripari láncot érintheti. A kukorica a takarmánygyártás, az állattenyésztés, valamint a keményítő-, izocukor- és bioetanolipar meghatározó alapanyaga. Ha a hazai termés nem fedezi a belső keresletet, a feldolgozók nagyobb behozatalra szorulhatnak.

Az USDA már július közepén jelentősen rontotta az uniós kukoricatermésre vonatkozó várakozását, és ezzel párhuzamosan növelte az EU várható importját. A Világgazdaság akkori elemzése szerint a gyengébb európai takarmánygabona-kínálat miatt csaknem négymillió tonnával tűnt el a korábban várt kukoricatermésből.

A behozatal azonban önmagában sem jelent olcsó megoldást:

  • a fekete-tengeri szállítások biztonsági kockázatai,
  • a dunai fuvarozás drágulása 
  • és a magasabb finanszírozási költségek 

tovább növelhetik a feldolgozók kiadásait. Ezek idővel a takarmány-, hús-, tej- és bioüzemanyagpiacon is megjelenhetnek.

A magasabb ár sem feltétlenül menti meg a gazdákat

A kínálat szűkülése már hozzájárult a nemzetközi terményárak emelkedéséhez. A búza és a kukorica jegyzését az európai hőhullámok mellett a fekete-tengeri konfliktus súlyosbodása is felfelé hajtotta. A párizsi malmi búza ára júliusban tonnánként 233 euró fölé, a kukoricáé pedig 246 euró közelébe emelkedett – számolt be róla a Világgazdaság.

A drágulás azonban nem feltétlenül ellensúlyozza a gazdák veszteségét. Ha a termés mennyisége és minősége egyszerre romlik, a magasabb felvásárlási ár mellett is csökkenhet a hektáronként elérhető árbevétel. Különösen igaz ez azokra a magyar gazdaságokra, amelyek öntözetlen területeken termesztenek kukoricát vagy napraforgót.

A JRC szerint a forró és száraz idő Nyugat-Európában folytatódhat, ezért további lefelé mutató kockázatok vannak az előrejelzésben. A magyar termés végleges nagyságát az augusztusi csapadék és hőmérséklet még befolyásolhatja, de az aszály által a virágzás és a termékenyülés idején okozott károk egy része már nem fordítható vissza.

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