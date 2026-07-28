Vitézy Dávid mindig is kételkedett a balatoni körvasútban – közben kettészakad a tó, és elmaradnak az egyeztetések

Egyértelművé tette Vitézy Dávid, hogy mindig is fenntartásokkal kezelte a balatoni körvasút tervét, azonban a Balatoni Szövetség szerint a beruházás nélkül nem teremthető meg az egységes Balaton régió.

A balatoni körvasút nemcsak közlekedési beruházás lehetne / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A szövetség elnöke a Világgazdaság megkeresésére elmondta, a balatoni térség egyik legnagyobb érdekképviseleteként felvették a kapcsolatot az új kormánnyal, azonban érdemi párbeszéd egyelőre nem alakult ki.

Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak

Navracsics Tibor élesen bírálta Vitézy Dávidot, amiért a körvasút megvalósítására vonatkozó elképzelések kimaradtak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből.

Lapunk elsőként számolt be arról, hogy bár a vasútfejlesztési program több balatoni beruházást is tartalmaz, azonban a régóta tervezett balatoni körvasút megvalósítása kimaradt belőle.

„Ilyen az, amikor Budapesten tervezik a Balaton jövőjét”– írta Navracsics Tibor. A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzátette: Vitézy Dávid fideszes államtitkárként még lelkesen támogatta a tó körüli beruházás ötletét, valamint a Balatonfüred és Tapolca közötti vasútvonal korszerűsítését is.

Vitézy az ATV stúdiójában arról beszélt, hogy az Orbán-kormányok alatt nem haladtak előre a balatoni fejlesztések. Megjegyezte: nem emlékszik arra, hogy Navracsics valaha számon kérte volna Lázár János korábbi építési és közlekedési minisztert az elmaradt beruházások miatt.

Elmondta, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv több olyan beruházást is tartalmaz, amelyet korábban Lázár állított le. Vitézy megismételte: a vasútfejlesztés által az északi és a déli parton egyaránt számos vasútállomás megújul.

Úgy fogalmazott, hogy minisztériuma a balatoni vasúti közlekedés egyik legnagyobb problémájának a Székesfehérvár és Balaton közötti, rossz állapotú, egyvágányú pályaszakaszt azonosította. Ennek felszámolása érdekében új, kétvágányú pályát alakítanának ki.

Vitézy a beszélgetésben kitért a régóta tervezett balatoni körvasútra is. Elismerte, hogy a tó vonattal történő körbeutazása régi igény,

ő azonban mindig fenntartásokkal kezelte a beruházás szükségességét.

Szerinte a közvetlen vasúti kapcsolat iránt elsősorban a nyári csúcsszezonban, vagyis akkor lenne jelentős kereslet, amikor a legtöbben tartózkodnak a Balatonnál.