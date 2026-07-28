Rendkívüli bejelentés: kiderült, kik és milyen feltételekkel részesülhetnek az 500 milliárdos egészségügyi keretből

A keddi rendkívüli ülés napirendje előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szólalt fel. Arról beszélt, hogy számos intézményben leromlott az infrastruktúra, az egészségügyi dolgozók pedig nem kapták meg a kellő megbecsülést és szakmai önállóságot.

Rendkívüli bejelentés a parlamentben / Fotó: Polyák Attila / MTI

„Ki kell mondanunk: a magyar egészségügy nagyon beteg” – fogalmazott a miniszter. Hozzátette, hogy a kialakult helyzetért nem az orvosok, az ápolók, a kórházi dolgozók és a mentősök felelősek, hanem az előző kormányok politikája.

Hegedűs Zsolt közölte, hogy visszaadják az intézményvezetők felelős önállóságát. Hangsúlyozta: a jó döntések meghozatalához meg kell hallgatni a betegágyak mellett dolgozó szakembereket.

A miniszter azt is mondta, hogy

legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak az állami egészségügynek,

önmagában azonban a pénzügyi ráfordítások növelése nem oldja meg a problémákat. Megfoglmazása szerint a többletforrásokat értékalapon osztják majd el:

egészségnyereséget,

betegbiztonságot

és minőséget kívánnak vásárolni belőlük.

Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy elindították a kórházi hűtési rekonstrukciós programot, amelyre 3,6 milliárd forintot fordítanak.

A munkálatok azonnal megkezdődtek: összesen 32 helyszínen van szükség beavatkozásra, közülük 18 helyen már elkészültek a fejlesztések, három helyszínen már működik is az új rendszer, további 11 intézményben pedig még zajlik a kivitelezés.

Arról is beszélt, hogy szeptember 1-jétől áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek. Szeptembertől a kórházi fertőzési adatokat is nyilvánosságra hozzák: mint mondta, ennek célja nem a bűnbakkeresés, hanem az, hogy a nyilvánosan hozzáférhető adatokból tanulni lehessen.

Egy korábbi pécsi betegbántalmazási ügyre utalva hangsúlyozta: zéró toleranciával kell fellépni minden bántalmazással szemben, függetlenül attól, hogy az egészségügyi dolgozót vagy a beteget éri.

Kiemelte, hogy az egészségügy megújítását célzó intézkedések között lesznek olyanok, amelyek hatása már néhány hónapon belül érezhetővé válik, míg más lépések végrehajtása több évet is igénybe vehet.

„Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem a magyar emberek biztonságának záloga.

Nem mellékágazat, hanem nemzeti ügy” – fogalmazott Hegedűs Zsolt.