Macron rohan: a bordeaux-i tűz "saját szelet gerjeszt", evakuálnak és még csak most jön a hőhullám
„Ez egy példa nélküli tűz, amely semmilyen ismert mintát nem követ” – állítja hétfői sajtótájékoztatóján Sophie Brocas, Gironde megye prefektusa. „Olyan tűzről van szó, amely saját szelet kelt, és több mint egy métert is képes átugrani.”
A Le Monde címlapján élőben követi, és térképen is bemutatja: Szerda óta Délnyugat-Franciaország két megyéjét pusztító erdőtüzek sújtják, amelyeket továbbra sem sikerült eltiporni.
- Több tízezer hektár égett le,
- emberek tízezreit evakuálták,
- és tűzoltók ezreit mozgósítottál a Gironde és Landes megyében dúló tüzek megfékezésére.
A masszív gironde-i tüzet Laurent Nuñez belügyminiszter szerint "stabilizálták", de "még nem fékezték meg". A helyszínre tart hétfő délután Emmanuel Macron francia elnök.
A több mint 800 ezres Bordeaux nyugati peremének egyes részeit, valamint több, a tűzhöz közelebb fekvő települést és üdülőövezetet evakuáltak és ezrek nem térhettek vissza otthonukba. Összesen több mint kétszázezer embert evakuáltak Délnyugat-Franciaországban.
Az átmeneti megnyugvást gyorsan újabb pokol követheti. Aki esőért imádkozott volna, annak a kérését egyelőre úgy tűnik, nem hallgatták meg: a neheze most következik.
Francia erdőtüzek: máris érkezik az újabb hőhullám
Keddtől újabb hőhullám éri el az országot, és a franciák attól félnek, a tüzek újra fellobbannak és a kórházak megtelnek.
Július 28-án, kedden az ország nagy részén tartósan rendkívüli hőség alakul ki, amely július 29-én, szerdán tetőzik
– figyelmeztetett a lap szerint közleményében a Météo-France, megerősítve az újabb hőhullám érkezését, amelyet az elmúlt napokban már valószínűnek tartottak.
Szerdán „tovább emelkedik a hőmérséklet, és a nyugati országrész nagy részén rendkívüli hőség várható. Párizsban és Tours-ban 38, Lyonban és Grenoble-ban 36 Celsius-fokot, Délnyugat-Franciaországban pedig akár 40 fokos csúcsértékeket is előre jeleznek” – közölte az állami meteorológiai szolgálat.
Az egészségügyi hatóságok arra kérik a tűz sújtotta területek közelében élőket, hogy „maradjanak otthon, és tartsák zárva az ajtókat, ablakokat és redőnyöket”, továbbá – kivéve, ha épp kimenekítik őket – ne induljanak útnak gépjárművel, valamint a beltéri levegő minőségének megóvása érdekében ne gyújtsanak rá, és ne égessenek gyertyát vagy füstölőt.
Zárják le a lakást, kerüljék a testmozgást, és viseljenek FFP2-es maszkot – ezeket az óvintézkedéseket érdemes megtenni a gironde-i óriástűz légutakat erősen irritáló füstje miatt. Ezt Mathieu Molimard tüdőgyógyász, a Bordeaux-i Egyetemi Kórház farmakológusa javasolta az AFP hírügynökségen keresztül.
Ami képünkön látható – a kocogást – kimondottan ellenjavallják a térségben.
A repülőtér egyelőre üzemel, de a szállodákba nem engednek vendéget
A bordeaux-i repülőtér honlapján jelenleg is az szerepel, hogy a prefektus döntése alapján közvetlen közelében található szállodák zárva tartanak. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy az evakuálási zónákon kívül található szálláshelyekkel vegyék fel a kapcsolatot. "Mivel a repülőtér termináljai – az A csarnok, a B csarnok és a billi terminál – éjszakára bezárnak, a repülőtér területén nincs lehetőség éjszakai elszállásolásra."
A repülőtér ugyanakkor üzemel, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a térség számára biztosítsa a tüzek elleni folyamatban lévő küzdelemhez szükséges támogatást. A kereskedelmi járatok a megszokott rendben közlekednek, csakhogy "az illetékes hatóságokkal összehangoltan jelenleg az induló járatok élveznek elsőbbséget".