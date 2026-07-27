Macron rohan: a bordeaux-i tűz "saját szelet gerjeszt", evakuálnak és még csak most jön a hőhullám

„Ez egy példa nélküli tűz, amely semmilyen ismert mintát nem követ” – állítja hétfői sajtótájékoztatóján Sophie Brocas, Gironde megye prefektusa. „Olyan tűzről van szó, amely saját szelet kelt, és több mint egy métert is képes átugrani.”

Fotó: AFP

A Le Monde címlapján élőben követi, és térképen is bemutatja: Szerda óta Délnyugat-Franciaország két megyéjét pusztító erdőtüzek sújtják, amelyeket továbbra sem sikerült eltiporni.

Több tízezer hektár égett le,

emberek tízezreit evakuálták,

és tűzoltók ezreit mozgósítottál a Gironde és Landes megyében dúló tüzek megfékezésére.

Az erdőtüzek miatt százezreknek kellett menekülniük, és még most jöhet a neheze Fotó: AFP

A masszív gironde-i tüzet Laurent Nuñez belügyminiszter szerint "stabilizálták", de "még nem fékezték meg". A helyszínre tart hétfő délután Emmanuel Macron francia elnök.

A több mint 800 ezres Bordeaux nyugati peremének egyes részeit, valamint több, a tűzhöz közelebb fekvő települést és üdülőövezetet evakuáltak és ezrek nem térhettek vissza otthonukba. Összesen több mint kétszázezer embert evakuáltak Délnyugat-Franciaországban.

Az átmeneti megnyugvást gyorsan újabb pokol követheti. Aki esőért imádkozott volna, annak a kérését egyelőre úgy tűnik, nem hallgatták meg: a neheze most következik.

Ezekhez a medencékhez már nincs honnan kimenni fürdeni egyet Fotó: AFP

Francia erdőtüzek: máris érkezik az újabb hőhullám

Keddtől újabb hőhullám éri el az országot, és a franciák attól félnek, a tüzek újra fellobbannak és a kórházak megtelnek.

Július 28-án, kedden az ország nagy részén tartósan rendkívüli hőség alakul ki, amely július 29-én, szerdán tetőzik

– figyelmeztetett a lap szerint közleményében a Météo-France, megerősítve az újabb hőhullám érkezését, amelyet az elmúlt napokban már valószínűnek tartottak.

Szerdán „tovább emelkedik a hőmérséklet, és a nyugati országrész nagy részén rendkívüli hőség várható. Párizsban és Tours-ban 38, Lyonban és Grenoble-ban 36 Celsius-fokot, Délnyugat-Franciaországban pedig akár 40 fokos csúcsértékeket is előre jeleznek” – közölte az állami meteorológiai szolgálat.

Az egészségügyi hatóságok arra kérik a tűz sújtotta területek közelében élőket, hogy „maradjanak otthon, és tartsák zárva az ajtókat, ablakokat és redőnyöket”, továbbá – kivéve, ha épp kimenekítik őket – ne induljanak útnak gépjárművel, valamint a beltéri levegő minőségének megóvása érdekében ne gyújtsanak rá, és ne égessenek gyertyát vagy füstölőt.