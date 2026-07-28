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NKFH
megtévesztés
potencianövelő

Több potencianövelőt vont ki a forgalomból Magyarország, becsapósan adták őket

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Megtévesztő étrend-kiegészítőket kapcsolt le a fogyasztóvédelem. A potencianövelők jelölésük ellenére gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagot tartalmaztak, ezért kivonták őket a forgalomból. Az eset nem egyedi, ezért a fogyasztóknak érdemes vigyázni a csodaszerként reklámozott készítményekkel.
VG
2026.07.28, 09:22
Frissítve: 2026.07.28, 10:08

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.

Nem is annyira természetes potencianövelők
Nem is annyira természetes potencianövelők / Fotó: NKFH

Az NKFH folyamatosan és kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát, mivel ennél a termékkategóriánál jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége.

A hatóság több potencianövelőt vizsgált

A laboratóriumi vizsgálatok során az NKFH az alábbi termékekben olyan gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatta ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen:

  • MOON - növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
  • Gold Power Strong - gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő
  • Maraton Plus Rapid - növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

A kifogásolt készítményeket jellemzően természetes hatóanyagú étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak, amelyek gyors és hatékony eredményt ígértek. A laboratóriumi vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a kívánt hatást nem kizárólag a csomagolásan feltüntetett összetevők biztosították.

Kiszámíthatatlan kockázatok

A vizsgálat során kiderült, hogy a termékek sildenafilt és tadalafilt, vagyis PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagait tartalmazták.

Ezek kizárólag megfelelő orvosi vizsgálat és ellenőrzés mellett alkalmazhatók, étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fogyasztó nincs tisztában vele hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, továbbá annak annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.

A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok, vagy más párhuzamos gyógyszeres kezelés esetén. Például a nitrát tartalmú gyógyszerekkel történő együttes alkalmazás akár életveszélyes következményekkel is járhat.

Két termék esetében a szakértők diclofenac hatóanyag jelenlétét is igazolták. A nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyag kizárólag engedélyezett gyógyszerkészítményekben alkalmazható, étrend-kiegészítőként forgalmazott termékek nem tartalmazhatják. Más gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása egészségügyi kockázatot jelenthet.

Hiába a természetes összetételre utaló jelölés

A „természetes”, „gyógynövényalapú” vagy „étrend-kiegészítő” megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes − figyelmeztet az NKFH.

A hatóság szerint különösen óvatosnak kell lenni olyan termékek esetében, amelyek gyógyszeres kezelésre jellemző hatást ígérnek, miközben a címkén nem szerepelnek a tényleges hatást kiváltó összetevők.

A hatóság kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát

Az NKFH folyamatosan vizsgálja a piacon elérhető készítményeket annak érdekében, hogy kiszűrje azokat a termékeket, amelyek összetétele, jelölése vagy forgalmazása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak − olvasható a fogyasztóvédelem közleményében.

Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kapnak az olyan termékkategóriák, amelyek esetében jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége.

A laboratóriumi vizsgálatokkal támogatott ellenőrzések lehetővé teszik, hogy az NKFH hatékonyan felléphessen a megtévesztő és egészségügyi kockázatot jelentő termékek forgalmazásával szemben.

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