Több potencianövelőt vont ki a forgalomból Magyarország, becsapósan adták őket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.

Nem is annyira természetes potencianövelők / Fotó: NKFH

Az NKFH folyamatosan és kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát, mivel ennél a termékkategóriánál jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége.

A hatóság több potencianövelőt vizsgált

A laboratóriumi vizsgálatok során az NKFH az alábbi termékekben olyan gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatta ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen:

MOON - növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

Gold Power Strong - gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő

Maraton Plus Rapid - növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő

A kifogásolt készítményeket jellemzően természetes hatóanyagú étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak, amelyek gyors és hatékony eredményt ígértek. A laboratóriumi vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a kívánt hatást nem kizárólag a csomagolásan feltüntetett összetevők biztosították.

Kiszámíthatatlan kockázatok

A vizsgálat során kiderült, hogy a termékek sildenafilt és tadalafilt, vagyis PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagait tartalmazták.

Ezek kizárólag megfelelő orvosi vizsgálat és ellenőrzés mellett alkalmazhatók, étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fogyasztó nincs tisztában vele hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, továbbá annak annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.

A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok, vagy más párhuzamos gyógyszeres kezelés esetén. Például a nitrát tartalmú gyógyszerekkel történő együttes alkalmazás akár életveszélyes következményekkel is járhat.

Két termék esetében a szakértők diclofenac hatóanyag jelenlétét is igazolták. A nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyag kizárólag engedélyezett gyógyszerkészítményekben alkalmazható, étrend-kiegészítőként forgalmazott termékek nem tartalmazhatják. Más gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása egészségügyi kockázatot jelenthet.