Több potencianövelőt vont ki a forgalomból Magyarország, becsapósan adták őket
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ismételten olyan étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő termékeket azonosított, amelyek a jelölésük ellenére vényköteles gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagokat tartalmaztak. A hatóság az érintett termékeket kivonta a forgalomból, és megteszi a szükséges további intézkedéseket.
Az NKFH folyamatosan és kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát, mivel ennél a termékkategóriánál jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége.
A hatóság több potencianövelőt vizsgált
A laboratóriumi vizsgálatok során az NKFH az alábbi termékekben olyan gyógyszerekben alkalmazott hatóanyagok jelenlétét mutatta ki, amelyek étrend-kiegészítőkben nem lehetnek jelen:
- MOON - növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
- Gold Power Strong - gyógynövényeket tartalmazó étrend-kiegészítő
- Maraton Plus Rapid - növényi komponenseket tartalmazó étrend-kiegészítő
A kifogásolt készítményeket jellemzően természetes hatóanyagú étrend-kiegészítőként, illetve férfiegészség támogatására szolgáló termékként kínálták a fogyasztóknak, amelyek gyors és hatékony eredményt ígértek. A laboratóriumi vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a kívánt hatást nem kizárólag a csomagolásan feltüntetett összetevők biztosították.
Kiszámíthatatlan kockázatok
A vizsgálat során kiderült, hogy a termékek sildenafilt és tadalafilt, vagyis PDE-5-gátló gyógyszerek hatóanyagait tartalmazták.
Ezek kizárólag megfelelő orvosi vizsgálat és ellenőrzés mellett alkalmazhatók, étrend-kiegészítőként forgalmazott termékekben való jelenlétük jogsértő és jelentős egészségügyi kockázatot hordoz.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fogyasztó nincs tisztában vele hogy gyógyszerhatóanyagot vesz be, továbbá annak annak mennyisége, tisztasága és alkalmazhatósága nem ellenőrzött körülmények között került meghatározásra.
A PDE-5-gátlók a keringési rendszer működésére hatnak, ezért alkalmazásuk különösen veszélyes lehet bizonyos egészségi állapotok, vagy más párhuzamos gyógyszeres kezelés esetén. Például a nitrát tartalmú gyógyszerekkel történő együttes alkalmazás akár életveszélyes következményekkel is járhat.
Két termék esetében a szakértők diclofenac hatóanyag jelenlétét is igazolták. A nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerhatóanyag kizárólag engedélyezett gyógyszerkészítményekben alkalmazható, étrend-kiegészítőként forgalmazott termékek nem tartalmazhatják. Más gyógyszerekkel történő együttes alkalmazása egészségügyi kockázatot jelenthet.
Hiába a természetes összetételre utaló jelölés
A „természetes”, „gyógynövényalapú” vagy „étrend-kiegészítő” megjelölés önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos vagy kockázatmentes − figyelmeztet az NKFH.
A hatóság szerint különösen óvatosnak kell lenni olyan termékek esetében, amelyek gyógyszeres kezelésre jellemző hatást ígérnek, miközben a címkén nem szerepelnek a tényleges hatást kiváltó összetevők.
A hatóság kiemelten ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát
Az NKFH folyamatosan vizsgálja a piacon elérhető készítményeket annak érdekében, hogy kiszűrje azokat a termékeket, amelyek összetétele, jelölése vagy forgalmazása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak − olvasható a fogyasztóvédelem közleményében.
Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kapnak az olyan termékkategóriák, amelyek esetében jelentős a fogyasztói megtévesztés és az egészségügyi kockázat lehetősége.
A laboratóriumi vizsgálatokkal támogatott ellenőrzések lehetővé teszik, hogy az NKFH hatékonyan felléphessen a megtévesztő és egészségügyi kockázatot jelentő termékek forgalmazásával szemben.