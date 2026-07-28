Trump és Zelenszkij új fejezetet nyithat: Patriot-rakéták és egy új tűzszünet is az asztalra került

Jó hangulatú, de komoly témákat érintő megbeszélést tartott Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij a Fehér Házban. Az ukrán elnök szerint a tárgyalásokon a Patriot légvédelmi rendszerek gyártási engedélyeiről, valamint az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések újraindításáról is szó esett.

A Fehér Házban tárgyalt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, miközben Washington új diplomáciai keretet készít elő az orosz-ukrán háború lezárására / Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij szerint „jó” találkozót tartott Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban, ahol a tárgyalások középpontjában a Patriot légvédelmi rendszerek, valamint az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai folyamatok álltak.

Az elnök és én megvitattuk a Patriot elfogórakéták gyártási engedélyeit, valamint több olyan ötletet, amelyek segíthetnek

– mondta Zelenszkij a találkozót követően. Hozzátette: a felek arról is tárgyaltak, hogyan lehetne új lendületet adni a diplomáciai erőfeszítéseknek.

A zárt ajtók mögött zajló megbeszélés washingtoni idő szerint 9 óra 47 perckor kezdődött, és mintegy egy órán át tartott. A találkozó jelentőségét növeli, hogy Kijev szerint Trump az elmúlt időszakban egyre nyitottabbá vált Ukrajna támogatására.

A tárgyalások előtt a Kyiv Independentnek nyilatkozó ukrán tisztviselők arra számítottak, hogy Zelenszkij egy olyan javaslatot is bemutat Trumpnak, amely egy esetleges légi tűzszünet alapja lehetne, és amelyet később Oroszország elé terjesztenének.

A kérdés sürgetővé vált, mivel mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú támadásokat.

Ukrajna egyre gyakrabban mér csapásokat orosz katonai létesítményekre, logisztikai központokra és stratégiai célpontokra, miközben Moszkva ismételten ukrán városokat, köztük Kijevet támadja. Ukrajna számára továbbra is kulcskérdés a Patriot elfogórakéták beszerzése, mivel ezek az egyetlen olyan rendszerek közé tartoznak, amelyek képesek az orosz ballisztikus rakéták elfogására.

A két vezető találkozója előtt Washingtonban a szenátus kétpárti megállapodást jelentett be egy olyan törvényjavaslatról, amely szankciókkal sújtaná azokat a jelentős orosz energiafelvásárlókat, amelyek hozzájárulnak Moszkva háborús finanszírozásához.