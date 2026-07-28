Súlyos áldozatokat követel a sertésválság: meghatározó piaci szereplők adják be a kulcsot Németországban

Sokkolta a német sertéstenyésztési ágazatot a hír, hogy a Geestferkel GmbH csődöt jelentett. A sertésválság miatti eljárás nemcsak a wildeshauseni központot érinti, hanem az összesen négy szövetségi tartományban található telephelyeket is: Alsó-Szászországot, Brandenburgot, Szász-Anhaltot és Mecklenburg-Elő-Pomerániát. Ez 188 munkahelyet és regionális értékteremtést veszélyeztet Észak- és Kelet-Németország nagy részén.

Sertésválság söpör végig Európán, Magyarországon még nagyobb az áresés Fotó: Zantleitner Ingrid

A fizetésképtelenséget bejelentő németországi Geestferkel GmbH, amely a malac-előállítás mellett biogáz- és biometántermeléssel, valamint hígtrágya-feldolgozással is foglalkozik. A több mint ötszáz éves családi gazdaságból kinőtt, tizenharmadik generáció által működtetett vállalkozás összeomlása újabb figyelmeztetés arra, hogy az önköltség alá zuhanó sertésárak már a nagy és több lábon álló gazdaságokat is veszélyeztetik.

Az Agrarheute beszámolója szerint a Geestferkel GmbH 2026 januárjában és februárjában már csak olyan alacsony áron tudta értékesíteni termékeit, hogy a bevétel mindössze a termelési költségek körülbelül 60 százalékát fedezte. Ez azt jelenti, hogy minden eladott állat tovább növelte a veszteséget. A működés egyelőre folytatódik, miközben befektetőt keresnek a vállalkozás hosszabb távú megmentésére.

Az európai sertéspiac válsága már nemcsak a gazdaságok eredményét rontja, hanem közvetlenül veszélyezteti a nagyobb állattartó telepek működését is. A fizetésképtelenné vált Porky Gröden Schweinezucht und Mast GmbH is. A mintegy 30 ezer sertést tartott, és körülbelül négyezer koca férőhelyével Németország egyik legnagyobb sertéstenyésztő vállalkozásának számított. A céggel szmeben még április elsején indult fizezésképtelenségi eljjárás.

Sertésválság: egész Európában mélyrepülésben vannak az árak

A német nagyüzemek összeomlása nem elszigetelt vállalati kudarc, hanem az egész európai sertéspiacot sújtó folyamat látványos következménye. A kínálat meghaladja a fizetőképes keresletet, miközben a termelők költségei – különösen az energia-, munkaerő-, finanszírozási és állatjóléti kiadások – nem csökkentek az értékesítési árakkal azonos mértékben.