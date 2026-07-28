Létrehozták a magyar üldözőhivatalt, szokatlanul erős jogosítványokat kap és a vezetője miniszterelnöki fizetést

Az Országgyűlés kedden 143 igen szavazat mellett hagyta jóvá az NVVH felállítását, miután nem tartotta fenn a hivatal létrehozásáról szóló T/357. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat. A szervezet célja, hogy feltárja az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseit.

Megszavazták: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal / létrejön a Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatal alkotmányos alapját az Alaptörvény tizenhetedik módosításának 42. cikke teremtette meg. Az új rendelkezések szerint az NVVH független szervezetként közreműködik az igazságszolgáltatásban, nyomozati jogokat gyakorolhat, közvádat képviselhet, valamint közvagyon-visszaszerzési és -védelmi feladatokat láthat el. A hivatal felállítása körül már hosszú hetek óta parázs vita folyik, a feszült hangulatot pedig jól példázza, hogy

a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt politikai rendőrségének nevezte az NVVH-t.

Rendkívül széles jogköröket kap az új hivatal

Az NVVH nem csupán adatgyűjtő vagy jelentéskészítő ellenőrző szerv lesz. Egyetlen szervezetben kapcsolja össze

a közpénzügyi kockázatelemzést,

a vagyonvizsgálatot,

a vállalatok feletti ideiglenes felügyeletet,

a közérdekű perindítást,

valamint bizonyos büntetőügyekben a nyomozást és a vádképviseletet is.

A hivatal feladata a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyon felkutatása , azonosítása és visszaszerzése.

Az NVVH vizsgálhatja a közbeszerzésekhez, koncessziókhoz, állami és uniós támogatásokhoz, állami vállalatokhoz, közfeladatok finanszírozásához, valamint az állami és önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntésekhez kötődő pénzmozgásokat, szerződéses láncokat és tényleges tulajdonosi kapcsolatokat.

A közvagyon fogalma azonban törvényileg nincs szűken behatárolva, ide tartozik az önkormányzatok közvetlen tulajdona, valamint az általuk ellenőrzött társaságok, továbbá az állami vagy önkormányzati részvétellel létrehozott alapítványok vagyona, a költségvetési előirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok is.

A hivatal vizsgálhatja a korábban közvagyonnak minősülő vagyonelemeket, valamint a lezárt, folyamatban lévő és tervezett uniós projekteket is.

Ugyanakkor a hivatalnak nincs hatásköre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jegybanki alapfeladataihoz köthető tevékenységekre.