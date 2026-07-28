Hatalmas siker lett a csak Magyarországon gyártott BMW: harmadik műszakra készülnek Debrecenben – 25 milliós autó, de már a százezret közelíti a rendelések száma

Legördült az ötvenezredik jármű a BMW debreceni gyárának gyártósoráról – közölte kedden a német autógyártó. A mérföldkövet egy tűzpiros BMW iX3 50 xDrive jelentette, amely az új Neue Klasse modellgeneráció első sorozatgyártású típusa.

A BMW-gyár Debrecenben a csúcsautójával / Fotó: Czeglédi Zsolt

Kínából happoltuk el az autót

Az iX3 azért is különleges a magyar autóipar szempontjából, mert az új változatot jelenleg kizárólag Debrecenben gyártják . A modell egy közepes méretű, tisztán elektromos prémium-SUV, amelynek magyarországi indulóára 24 millió 520 ezer forint. Az előző generációs iX3 még Kínában, a BMW senjangi üzemében készült,

az új modell gyártását azonban már Magyarországra hozták.

A Debrecenben gyártott iX3 európai piaci bevezetése 2026 márciusában kezdődött. A BMW közlése szerint a megrendelések száma hamarosan eléri a százezret, vagyis az eddigi gyártási volumen kétszeresének megfelelő rendelésállomány gyűlhetett össze.

A tervezettnél hamarabb kellett felpörgetni a gyártást a BMW-nél

A kereslet miatt a BMW már 2026 februárjában, az eredetileg tervezettnél korábban elindította a második műszakot a debreceni üzemben. A vállalat közben megkezdte a szeptemberre tervezett harmadik műszak előkészítését is, ami tovább növelheti az üzem kibocsátását.

Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen elnök-vezérigazgatója szerint az üzem a Neue Klasse első sorozatgyártású modelljének gyártási helyszíneként a vállalat globális termelési hálózatában is fontos szerepet kapott.

Az iX3 egyúttal technológiai váltást is jelent a BMW-nél. A Neue Klasse nemcsak az elektromos hajtásban és a formatervezésben hozott változást, hanem a kijelzők, a kezelési rendszer, a fejlesztési folyamat és a gyártás területén is. Az autó a BMW hatékonyságra, digitalizációra és fenntarthatóságra épülő iFACTORY koncepciója alapján készül.

Több mint kétmilliárd eurót költöttek Debrecenben

A BMW debreceni gyárának építése 2021-ben kezdődött, a sorozatgyártás pedig 2025 őszén indult el. A több mint négyszáz hektáros telephelyen

présüzem,

karosszériaüzem,

festőüzem,

összeszerelő üzem

és akkumulátor-összeszerelő egység

is működik. A német autógyártó több mint kétmilliárd eurót fektetett a telephely fejlesztésébe. A gyárban kizárólag tisztán elektromos meghajtású járművek készülnek, az üzem pedig jelenleg több mint ötezer embernek ad munkát.

Az ötvenezredik autó legyártása azt mutatja, hogy a BMW kevesebb mint egy évvel a termelés elindítása után már jelentős volumenre kapcsolt Debrecenben.

A következő mérföldkövet a harmadik műszak szeptemberi bevezetése és a százezres rendelésállomány elérése jelentheti.