Letarolna egy nagy autógyártó országot a BYD, különleges modellt választottak hozzá

A kínai BYD kedden megkezdte elektromos kei miniautójának értékesítését Japánban, ami jól mutatja, hogy az ország sajátos, eddig szinte kizárólag hazai autógyártók által uralt járműszegmense egyre inkább külföldi versenytársak célkeresztjébe kerül.

A Racco EV, a BYD japán piacra szánt kei elektromos autója / Fotó: Jiji Press / AFP

„Amikor Japán vidéki térségeiben jártam, gyakran hallottam, hogy a kei autók a mindennapi élet elengedhetetlen részei, és sokan megkérdezték, hogy a BYD tervez-e ilyen modellt bevezetni. A helyi közösségek fejlődéséhez való hozzájárulás a BYD alapvető küldetése” – mondta Liu Hszüeliang, a BYD Japan elnöke a modellbemutatón.

Ez az első alkalom, hogy a kínai autógyártó kifejezetten egyetlen ország számára fejlesztett személygépkocsit – írta a Nikkei Asia.

„Korábban egyetlen külföldi márka sem vállalkozott erre a kihívásra, a BYD azonban úgy döntött, hogy megteszi. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk Japán mellett” – hangsúlyozta Liu, aki egyben a BYD alelnöke is.

Az új modell a Racco EV nevet kapta, amely a japán tengeri vidra elnevezésére utal, ami egy mára ritkává vált Japánban. A jármű megfelel a japán kei kategória előírásainak, amelyek szigorúan szabályozzák a jármű méretét és motorparamétereit. A kei szegmens a japán újautó-piac több mint 30 százalékát adja, amit az adókedvezmények és az alacsony fenntartási költségek is támogatnak. Tavaly több mint 1,66 millió ilyen jármű talált gazdára a felkelő nap országában.

A kategória ugyanakkor hosszú ideje komoly belépési akadályt jelent a külföldi autógyártók számára. A globális modellekre építő vállalatoknak általában nem éri meg a japán szabványokhoz igazítani járműveiket. Az elektromos autók esetében ráadásul a gyártóknak a meghatározott méretkorlátokon belül kell egyensúlyt találniuk az akkumulátor kapacitása és a hatótávolság között.

Ezt tudja a BYD első kei autója

Ebben a környezetben a BYD egy teljesen új, kifejezetten a kei kategória követelményeire szabott autóval lépett piacra. Atsuki Tofukudzsi, a BYD japán személyautó-üzletágát működtető BYD Auto Japan elnöke elmondta, hogy a vállalat évente 10 000 darab Racco EV értékesítését tűzte ki célul.