Letarolna egy nagy autógyártó országot a BYD, különleges modellt választottak hozzá
A kínai BYD kedden megkezdte elektromos kei miniautójának értékesítését Japánban, ami jól mutatja, hogy az ország sajátos, eddig szinte kizárólag hazai autógyártók által uralt járműszegmense egyre inkább külföldi versenytársak célkeresztjébe kerül.
„Amikor Japán vidéki térségeiben jártam, gyakran hallottam, hogy a kei autók a mindennapi élet elengedhetetlen részei, és sokan megkérdezték, hogy a BYD tervez-e ilyen modellt bevezetni. A helyi közösségek fejlődéséhez való hozzájárulás a BYD alapvető küldetése” – mondta Liu Hszüeliang, a BYD Japan elnöke a modellbemutatón.
Ez az első alkalom, hogy a kínai autógyártó kifejezetten egyetlen ország számára fejlesztett személygépkocsit – írta a Nikkei Asia.
„Korábban egyetlen külföldi márka sem vállalkozott erre a kihívásra, a BYD azonban úgy döntött, hogy megteszi. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk Japán mellett” – hangsúlyozta Liu, aki egyben a BYD alelnöke is.
Az új modell a Racco EV nevet kapta, amely a japán tengeri vidra elnevezésére utal, ami egy mára ritkává vált Japánban. A jármű megfelel a japán kei kategória előírásainak, amelyek szigorúan szabályozzák a jármű méretét és motorparamétereit. A kei szegmens a japán újautó-piac több mint 30 százalékát adja, amit az adókedvezmények és az alacsony fenntartási költségek is támogatnak. Tavaly több mint 1,66 millió ilyen jármű talált gazdára a felkelő nap országában.
A kategória ugyanakkor hosszú ideje komoly belépési akadályt jelent a külföldi autógyártók számára. A globális modellekre építő vállalatoknak általában nem éri meg a japán szabványokhoz igazítani járműveiket. Az elektromos autók esetében ráadásul a gyártóknak a meghatározott méretkorlátokon belül kell egyensúlyt találniuk az akkumulátor kapacitása és a hatótávolság között.
Ezt tudja a BYD első kei autója
Ebben a környezetben a BYD egy teljesen új, kifejezetten a kei kategória követelményeire szabott autóval lépett piacra. Atsuki Tofukudzsi, a BYD japán személyautó-üzletágát működtető BYD Auto Japan elnöke elmondta, hogy a vállalat évente 10 000 darab Racco EV értékesítését tűzte ki célul.
A belépőszintű Racco EV ára 2,15 millió jenről (mintegy 4,2 millió forint) indul. A három felszereltségi szint közül a legdrágább, 2,5 millió jenes változat egyetlen feltöltéssel 320 kilométeres hatótávolságot kínál, ami jelenleg a leghosszabb a japán kei elektromos autók között.
A rivális modellek – például a Nissan Sakura vagy a Honda N-ONE e: – jogosultak a japán állam 580 000 jenes elektromosautó-támogatására. Ennek köszönhetően a Nissan Sakura kedvezőbb felszereltségű változata támogatás után körülbelül 1,87 millió jenbe kerül. A BYD modelljei jelenleg egységesen 150 000 jenes támogatásra jogosultak, amelyet a Racco EV is megkap. Ez ugyan 2 millió jen alá csökkenti az autó árát, ám ezen a téren továbbra is drágább marad a rivális kei elektromos modelleknél.
A japán autógyártók óvakodnak attól, hogy a kei szegmensben túlzott árverseny alakuljon ki. A Suzuki Motor elnöke, Tosihiro Suzuki korábban arra figyelmeztetett, hogy a versenynek nem szabad pusztán árversenyről szólnia.
A BYD arra számít, hogy a Racco EV gazdag felszereltsége vonzza majd a vásárlókat. A modellt tavaly mutatták be először a Japan Mobility Show kiállításon. Az autó a hagyományos kei modelleknél tágasabb utasteret és nagyobb belmagasságot kínál, tolóajtókkal kombinálva. Emellett minden felszereltségi szinten alapfelszereltségként elérhetők a fejlett vezetéstámogató rendszerek. A BYD szerint a Racco EV a világ első olyan kei járműve, amelyet szoftverközpontú járműként fejlesztettek.
Érzik a versenyt a hazai márkák is
A japán gyártók – köztük a Nissan, a Honda és a Mitsubishi Motors – szintén felgyorsították elektromos kei modelljeik bevezetését, mivel ezek ideálisak a mindennapi közlekedéshez, például munkába járáshoz vagy bevásárláshoz.
A japán kei piacot továbbra is döntően a hazai márkák uralják, ugyanakkor a kínai autógyártók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a szegmens iránt. A BYD a kisebb alapterületű márkakereskedések megnyitásával kívánja bővíteni vidéki értékesítési hálózatát, ahol a kei autók különösen népszerűek.
Az elektromos autók részesedése Japán újautó-piacán továbbra is mindössze körülbelül 2 százalék, ami a fejlett gazdaságok között az egyik legalacsonyabb arány. Ennek oka többek között a korlátozott töltőinfrastruktúra és a magas árak. A megfizethetőbb kei elektromos modellek szélesebb kínálata ugyanakkor hozzájárulhat az elektromos autók elterjedésének felgyorsításához.
A Japán Autóimportőrök Szövetségének adatai szerint a 2023-ban a japán személyautó-piacra belépő BYD az idei év első hat hónapjában 2334 személygépkocsit értékesített Japánban, ami 43 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest, bár az értékesítési volumen továbbra is szerénynek számít.