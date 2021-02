Egy nap alatt több mint háromezer új fertőzöttet regisztráltak

3093 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 397 116 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu.

Meghalt 110 beteg, így az elhunytak száma 14 145 főre emelkedett.

Az oldal szerint a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 302 689 fő, az aktív fertőzöttek száma 80 282 fő. 4024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 352-en vannak lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki reggeli interjújában már beszélt az aktuális magyarországi adatokról és azt is mondta, hogy

Egy veszélyes pillanatban vagyunk: egyszerre van vakcina, megkezdődött a konzultáció és közben megkezdődött a harmadik hullám.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindenki átgondolt döntés hozzon. Húsvétra eljuthatunk oda, hogy aki regisztrált, az be lesz oltva.

Magyarországon van a legtöbb oltásra alkalmas vakcina az unióban

– közölte a kormányfő.

Eddig 391 821 fő kapott oltást, közülük 152 432 fő már a második oltását is megkapta. Az e heti oltási terv szerint folytatódik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Kedden megérkezett az első szállítmány a kínai Sinopharm-vakcinából is, így már összesen öt vakcina áll rendelkezésre Magyarországon. Elindult az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció is.