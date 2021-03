Leállította az exportot a világ legnagyobb vakcinagyártója

Az indiai Serum Institute mostanáig a legnagyobb beszállítója volt a nemzetközi CoVax-programnak is, amely a szegényebb országokba juttatta el a koronavírus elleni vakcináit.

India már 60 millió adag koronavírus elleni oltóanyaggal látta el a világpiacot, miközben az országban gyártott vakcinákból alig több mint 54 millió dózist osztott szét saját polgárai körében az elmúlt öt hónapban. Az újdelhi kormány most, a járvány második hullámától tartva úgy döntött, ideiglenesen — legalább május végéig, de akár egy hónappal hosszabb időre — felfüggeszti a vakcina-exportot, és a Serum Institute által gyártott vakcinákat 1,4 milliárdos lakossága beoltására használja fel – írt a Financial Times.

Az indiai kormány oltási menetrendje szerint április elsejétől kezdik oltani a 45 év felettieket. Ám több államban is hiánycikk a vakcina, mivel a Serum Institute kapacitásainak 80 százalékát a külföldi megrendelések teljesítése foglalja le. Narendra Modi kormánya ezen változtatott, azzal, hogy teljesen leállította az országban gyártott oltóanyagok exportját.

A lépés a legfrisebb járványadatok tükrében nem okozhat különös meglepetést: csütörtökön 53 ezer új megbetegedést regisztráltak az országban — többet mint tavaly október óta bármikor. Ráadásul a lakosság fegyelme is lankad, ami felettébb aggasztó, ugyanis Indiában — ahogy erről a BBC is beszámolt — a közelmúltban egy új vírus-variánst azonosítottak. Ez a SARS-CoV-2 vírus kétszeresen mutálódott változata (ezért a nemzetközi sajtóban a dupla mutáns nevet kapta), de egyelőre nem világos, hogy ragályosabb, illetve halálosabb-e az eredeti koronavírusnál. Az úgynevezett dupla mutáns már 18 államban jelen van az indiai hatóságok szerint.

A WHO CoVax elnevezésű segélyprogramján keresztül 64 országba szállították eddig az Indiában gyártott, oxfordi fejlesztésű AstraZeneca vakcinát, illetve a Novavax oltóanyagát. Az újdelhi kormány által életbe léptetett kiviteli tilalom miatt ezek az országok most hónapokig nem számíthatnak más forrásból oltóanyagra, így az is előfordulhat, hogy sokan a már beoltottak közül nem kapják meg időben a második injekciót, így pedig nem szereznek megfelelő védettséget a vírus ellen.