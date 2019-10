Ősszel a penészedés kockázata is jóval magasabb

Mi ez a furcsa szag a szobában? Bizony, penészedik a fal – fedezik fel egyre többen az ősz közeledtével. A penész pedig több puszta kellemetlenségnél: egy sor betegségért tehető felelőssé, és akár még idegrendszeri károsodást is okozhat. Szerencsére nem kell eltűrni a környezetünkben! Kiderítettük, hogyan tudunk végleg búcsút venni tőle.

Ahogy beköszönt az ősz és beindul a fűtési szezon, egyre nagyobb a különbség a kinti és benti hőmérséklet között. Ez kedvez a páralecsapódásnak a falakon, ami kiváló táptalaj egy rosszindulatú betolakodó, a penész számára, ami kellemetlen szagával és fekete-zöld foltokkal hívja fel magára a figyelmet. Mindez különösen igaz, ha valaki sok vizet használ, és csak esténként szellőztet egy keveset. De miért is ekkora gond, ha felüti a fejét a lakásunkban?

Egy másképp mérges gomba

A penész jelenléte kifejezetten egészségromboló: allergiákra hajlamosít, irritálja a nyálkahártyát, orrfolyást és tüsszögést okozhat. Legyengült immunrendszer esetén betegségeket is kiválthat, vagy épp rosszabbíthatja a már meglévőket. Különösen a légzőszervi betegségekben, például asztmában szenvedőknek veszélyes a jelenléte, de súlyos tüdőbetegségeket is előidézhet.

A legrosszindulatúbb élősködő a fekete penész, ami a legerősebb mérgek egyikét termeli. Ez az agresszív gombafaj mikrotoxinokat választ ki a spórákon keresztül. Az emiatt jelentkező tünetek listája igen hosszú lehet:

fejfájást,

halláskárosodást,

krónikus köhögést,

de akár személyiségzavart

is kiválthat.

A legkisebb mennyiségben is mérgező, toxinja idegrendszeri károsodást vagy akár halált okozhat. Ez a gyilkos faj elsősorban nyirkos helyeken tenyészik, mint a fürdő, konyha, szuterén vagy pince, és a padlás egyes részei.

Hogyan szabaduljunk meg a betolakodótól?

Ahhoz, hogy leszámoljunk az ellenséggel, nem árt, ha először alaposan kiismerjük! A penész egy gomba, a gomba pedig spórák útján terjed a levegőben, amik bárhol előfordulhatnak.

Ennek elkerüléséhez első és legfontosabb a pára csökkentése: ezt elérhetjük jó szellőztetéssel, és azzal, ha a falakat nem takarjuk le vagy fedjük be. Régebbi házaknál gondot jelenthet a szigetelés hiánya is, amit ennek pótlásával tudunk kezelni. Sőt, gombagátló, gombaölő falfestékeket is érdemes bevetni a penész ellen.

Benti és kinti megelőzés

Ha a penész már megjelent a falakon, fontos a mielőbbi kezelés és eltávolítás, hogy kiküszöböljük az egészségromboló hatást. Első lépés lemosni a felületet – ez történjen vizes törléssel, mivel a száraz dörzsöléssel elősegítjük a gombák terjedését!

Második lépésként a felületet fertőtleníthetjük például JUB – Algicid gomba és algaölő szerrel. Ezt követően érdemes 24 órát várnunk, aminek elteltével a felület festhetővé válik. Ehhez Amikol gombaölő falfesték, vagy Jupol Citro gombagátló beltéri falfesték javasolt, hogy csírájában fojtsuk el a penész terjeszkedési lehetőségét.

Kültérre is olyan vakolatot vagy falfestéket szükséges használni, amely extra védelemmel rendelkezik a penészesedéssel és algákkal szemben. Ha nem figyelünk oda, hogy milyen anyagokkal újítják fel falainkat, újra penészedni és algásodni fognak, amivel kárba megy a munkánk és az anyagi ráfordításunk!

Ha azonban szakszerű a kivitelezés, a falak és felületek hosszú évekig is ellenállók lehetnek.

Mindig érdemes rendszerben gondolkodni: a homlokzatot mossuk le és kenjük át hígított Algicid-del, majd száradást követően alapozó bevonatként hordjunk fel 1 réteg Akril emulziót vagy Jukol primert, és végül fessük le a felületet 2 réteg Revitalcolor AG-vel.

Ha ilyen kezelést önállóan még nem végeztünk, érdemes gyakorlott szakember segítségét kérni, de a kisebb beltéri falfelületek felújításának akár magunk is nekiállhatunk. Ebben az esetben kérjünk tanácsot a kivitelezéshez a szakkereskedésekben vagy festékboltokban.